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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة تصدير غاز من مصر للأردن لتعويض توقف الإمدادات الإسرائيلية.. تفاصيل

الغاز
الغاز
محمود محسن

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن التوترات في المنطقة من المؤكد أن يكون لها تأثيرات على كل دول العالم جراء تلك المناوشات، لكن في مصر كان هناك نظرة استباقية ليست للحرب، بل للفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ومن ثم  بدلاً من التعاقد على سفينة واحدة للتغويز؛ أصبحوا ثلاث سفن متخصصة في التغويز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: سفينة التغويز الواحدة تستطيع إدخال من 600:750 مليون قدم يوميا، وهناك سفينة بالفعل تم ربطها ومراكب غاز من المقرر أن تبدأ عملها خلال 4 أيام، ما سيعوض جزء كبير من الغاز الوارد من إسرائيل البالغ مليار قدم.

وحول حقيقة تصدير مصر للغاز إلى الأردن، أردف قائلاً: هناك اتفاق موقع بين الحكومتين المصرية والأردنية في عام 2024، بموجبه يتم نقل المركب من العقبة لميناء السخنة ومن ثم يتم إعادة التغويز، وبالتالي فإن الأردن تحصل حاليًا على أقل من 50% من حصتهم بحسب الاتفاق، لذا فلا يتم تصدر غاز لهم إلا من حصتهم.

وواصل: لما المركب تشتغل ياخذوا حصتهم ونحن نأخذ حصتنا وتعود الأمور لنصابها الأصلي، حصتهم 350 مليون قدم مكعب، والان يحصلون فقط على 100 مليون قدم مكعب وهي أقل  من النصف.

وأردف: الأصل في ذلك هو وجود مركب تغويز كانت تقف في ميناء العقبة وهي السفينة الثانية لأن الأولى كانت في مصر خلال شهر مايو الماضي، وبموجب الإتفاق بين البلدين؛ المركب بتنزل العقبة وبعدين الأردن تحصل على حصتها وإحنا نحصل على حصتنا، وعند نقل المركب كان لدينا إلتزام  بمنحهم حصتهم من الغاز  القادم على متن المركب وحاليا لا يأخذون إلا حصتهم.

أسامة كمال وزير البترول دول العالم مصر سفينة التغويز

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