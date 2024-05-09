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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأييد حبس مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي سنة مع إيقاف التنفيذ

صدى البلد

أيدت محكمة جنح المطرية الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي الذي سعي للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023.

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وأصدرت جنح المطرية في فبراير الماضي حكمًا غيابيًّا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ ضد أبو الديار في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، المحالة من نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية توكيلات أحمد الطنطاوي.

قرار جديد من المحكمة ضد مدير حملة أحمد الطنطاوي في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية
وقف دعوى مدير حملة أحمد الطنطاوي في قضية التوكيلات الرئاسية.


تعود تفاصيل القضية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  8 أشخاص بنطاق محافظات: الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس، خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

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