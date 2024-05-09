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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

مهلة شهرًا للمتخلفين| تحذير من "الإسكان" بشأن الأقساط المتأخرة.. تجنب سحب الشقة بهذه الحالة

تحذير من صندوق الإسكان
تحذير من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من تأخر المواطنين في دفع الأقساط المقررة عليهم وذلك لأصحاب الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري علي ضرورة الالتزام بسداد الأقساط المقررة في المواعيد المحددة بكراسة الشروط.

وأعطى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة مهلة سداد محددة، ألزم فيها المستحقين الدفع أو سحب الوحدة السكنية التابعة لهم وإلغاء القرارات وفقًا لكراسة الشروط، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

الإسكان يحذر من تأخر الأقساط

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه على المواطنين الذين استفادوا بوحدات سكنية ضمن محور متوسطي الدخل، ضرورة الالتزام بسداد الأقساط المقررة عليهم في المواعيد المحددة بكراسة الشروط، مع سداد الأقساط المتأخرة عليهم.

 وعقبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا ينطبق علي المواطنين المتقدمين للحجز ضمن إعلان الصندوق عن وحدات سكنية بمحافظات "بدر، البحر الأحمر، بورفؤاد، دمياط" بتاريخ 16 أغسطس 2020، وكذلك إعلانات مشروع سكن لكل المصريين 1 و2 والمتقدمين ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة العاملين بهيئة قناة السويس.

مهلة شهرًا وسحب الوحدة السكنية

وأشارت مي عبد الحميد، أنه علي المتأخرين عن سداد أكثر من دفعتين من الدفعات ربع السنوية المنصوص عليها بكراسة الشروط، ضرورة التزامهم بالسداد في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان بالصحف.

 وأكدت مي عبد الحميد، علي أن عدم التزام المواطنين المستفيدين بذلك يعتبر عدولًا عن استكمال الطلب، وسوف يتم وقف إجراءات التخصيص والتعاقد ورد المبالغ السابق سدادها لهم مرة أخرى بعد إجراء التسويات المالية اللازمة، وسيتم إلغاء حجز الوحدة السكنية دون سابق إنذار لكل من يتخلف عن سداد دفعتين متتاليتين.

تأخر 6 أقساط متتالية 

 وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لموقف الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون سواء على مستوى منخفضي أو متوسطي الدخل، وكذلك بالنسبة للبروتوكولات التي يوقعها الصندوق مع جهات مختلفة للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور.

وأشارت أنه قد تلاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن دفع الأقساط المقررة عليهم لأكثر من 6 أقساط متتالية، أي أكثر من عام ونصف العام تقريبًا، وتم دراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع والتدفقات النقدية اللازمة للتمويل، حتي ولو قام المتقدمون بسداد غرامات التأخير المقررة.

مهلة سكن لكل المصريين قاربت على الانتهاء

 ونوهت إلى أن المهلة التي منحها الصندوق لعملائه الذين قاموا بالتوقيع واستلام عقود التمويل العقاري، الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين) ولم يستلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها، قد قاربت على الانتهاء.

وشددت على ضرورة سرعة توجههم لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها، للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة بالإعلان، وإلا سوف يعد ذلك عدولًا عن التعاقد من جانب المواطن.

طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين

وفي سياق متصل، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح المرحلة الجديدة من شقق سكن لكل المصريين 5 في خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا من تاريخ التقديم، ويتوفر نموذجين من الوحدات وهما النموذج الأول يبلغ 75 مترًا مربعًا وهو كامل التشطيب ويشكل الغالبية العظمى من الوحدات الجاهزة للتسليم. 

بينما يبلغ النموذج الثاني 90 مترًا مربعًا وهو كامل التشطيب ويشكل أكثر من 80% من الوحدات المطروحة، وسيتم تسليم هذه الوحدات خلال 3 سنوات من تاريخ فرز الطلبات، مع إمكانية سداد الوحدات على مدى 20 عامًا كحد أقصى.

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