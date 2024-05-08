بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن شقق سكن لكل المصريين 5، التي تعلنها وزارة الإسكان الاجتماعي والحجز في شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

طرح جديد سكن لكل المصريين 5

وفي هذا الصدد، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح المرحلة الجديدة من شقق سكن لكل المصريين 5 في غضون أسابيع قليلة، وسيتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا من تاريخ التقديم، بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في طرح الوحدات الجاهزة للتسليم في عدة مدن جديدة ومحافظات.

وتتوفر نموذجين من الوحدات في مشروع “سكن لكل المصريين 5”. النموذج الأول يبلغ 75 مترًا مربعًا وهو كامل التشطيب ويشكل الغالبية العظمى من الوحدات الجاهزة للتسليم.

والنموذج الثاني يبلغ 90 مترًا مربعًا وهو كامل التشطيب ويشكل أكثر من 80% من الوحدات المطروحة، وسيتم تسليم هذه الوحدات خلال 3 سنوات من تاريخ فرز الطلبات، مع إمكانية سداد الوحدات على مدى 20 عامًا كحد أقصى.

أنظمة سداد شقق سكن لكل المصريين 5

من المتوقع أن يكون مقدم حجز الوحدات بين 30 إلى 35 ألف جنيه، مع سداد أقساط ربع سنوية لمدة 12 قسطًا. قيمة القسط ستكون بين 6 إلى 8 آلاف جنيه. دفعة الاستلام ستختلف من شخص لآخر بناءً على العمر والدخل الشهري ومعايير جهات التمويل.

وتتوقع الأسعار المبدئية للوحدات السكنية أن تشهد زيادة بنسبة 15%، مما يعني أن سعر الوحدات سيبدأ من 350 ألف جنيه ويصل إلى 575 ألف جنيه حسب المدينة. هذا مقارنة بالأسعار الخاصة بالإعلان الأخير لوحدات "سكن لكل المصريين".

أما عن أماكن طرح تلك الواحدات السكنية، ستتوفر وحدات "سكن لكل المصريين 5" في أكثر من 12 مدينة جديدة لعل أبرزها حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة و15 مايو وبدر وحدائق العاصمة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان والسادات والنوبارية الجديدة وبرج العرب الجديدة وسوهاج الجديدة وأخميم الجديدة وأسوان الجديدة وغرب قنا واسيوط الجديدة والفيوم الجديدة.

موعد فتح حجز الوحدات الجديدة

وعن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والذي ينتظره آلاف الشباب في مصر، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن استعداده لطرح المرحلة الجديدة من مبادرة "سكن لكل المصريين 5" خلال أسابيع قليلة، وذلك في إطار حرصه على توفير مساكن ملائمة بأسعار مناسبة للمواطنين منخفضي ومحدودي الدخل.

وتتميز هذه المرحلة من المبادرة بإمكانية تسليم الوحدات السكنية للمتقدمين خلال 36 شهرًا فقط من تاريخ التقديم، وذلك حرصًا من الصندوق على سرعة توفير المساكن للمستفيدين، كما سيتم طرحها خلال أسابيع قليلة.

وإلى جانب ذلك، يُدرس صندوق الإسكان الاجتماعي طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم في عدد من المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الذين يرغبون في الحصول على سكن سريع.

وفي السياق نفسه، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات موقف تنفيذ الوحدات بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدن القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة، ولك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن المبادرة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاهتمام بالبرامج التنفيذية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والجودة المطلوبة فى التنفيذ.

الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها

كما وجه وزير الإسكان بتنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، بالتزامن مع تنفيذ العمارات، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع أولاً بأول بالمواقع التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها، لتسليم الوحدات لمستحقيها جاهزة الخدمات.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالتجمع الثالث، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة نحو توفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " تشتمل على تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5208 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 90 :120 مترا مربعا، و174 وحدة إدارية، و81 وحدة تجارية، جارٍ تنفيذها، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة، استكمال أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور متوسط الدخل " بمنطقة الخدمات الإقليمية.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه يجري تنفيذ 86 عمارة بها ١٦٣٢ وحدة سكنية، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ 80% تقريبا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ١١٥٢ وحدة تقريباً، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، لافتاً إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من (100 – 110 - 120)م٢/ للوحدة، ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

وفي مدينة حدائق العاصمة، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة الأعمال الجارى تنفيذها بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل " بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث وجه بضرورة المتابعة المستمرة للأعمال لإنهائها بالجودة المطلوبة، والتأكد من جودة الخامات المستخدمة فى البناء والتشطيبات الخارجية.

كما تابع رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بعض أعمال الطرق الجارى تنفيذها والميدان الواقع بمدخل المدينة، مشدداً على ضرورة تكثيف العمل بالميدان للانتهاء منه فى أسرع وقت لتسهيل الحركة المرورية للمقيمين والمترددين على المدينة، ولإتاحة العمل لإدارة الزراعة فى زراعة المسطحات الخضراء للأماكن المتاحة.