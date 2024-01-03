أخر فرصة للحصول على شقة| "الإسكان" تمد التقديم لـ "سكن لكل المصريين".. عبر هذا الرابط

استطاعت الدولة خلال عام 2023 تحقيق إنجازات غير مسبوقة، في مشروعات الإسكان الاجتماعى الموجهة لمحدودى الدخل والذى يعد أكبر مشروع إسكان على مستوى العالم موجه لمحدودى الدخل وذلك علي الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية التي تواجهها إلا أنها أعطت أهتماما وأولوية كبيرة لهذا القطاع الحيوي الذي استفاد منه الآلاف من الشباب والأسر المصرية .

سكن لكل المصريين 3

واستجابة للمواطن المصري، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ سكن لكل المصريين 3، بنظام التمويل العقاري، وذلك حتى 15 يناير الجاري بدلًا من 4 يناير، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذا الإعلان يستهدف المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان «سكن لكل المصريين 3»، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

ومن جانبها، وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة ولم ينتهوا من الإجراءات المطلوبة للتحويل حتى الآن، خصوصًا هؤلاء الذين لم يقوموا بدفع مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات حجز بلغ أكثر من 61504 مواطنين، وقام 52538 مواطنا بسداد مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، مشددة على أنه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط، والتي يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق «Cservices.shmff.gov.eg»، كما أنه سبق إرسال رسائل نصية لجميع العملاء المستهدفين تتضمن ضرورة القيام بهذا الأمر.

الوحدات الجاهزة للتسليم

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عامًا، حيث تمت مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.

وأضافت مي عبدالحميد أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، فسيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة، أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا فسيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم- الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم- هوارة المقطع- دمشقين)، وفي(الفيوم- طامية) التحويل إلى (الفيوم- هوارة المقطع- دمشقين- شدموة)، وفي (البحيرة- دمنهور) و(مطروح- العلمين) التحويل إلى (البحيرة- وادي النطرون)، وفي (المنيا- المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا- مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية- موقع أبوخليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية- التل الكبير- القنطرة شرق)، وفي (قنا- أبوتشت «القارة») التحويل إلى (قنا «قوص- الوقف»).

وفيما يتعلق بالوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية- برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية- برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة- أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة- أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم- الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم- الفيوم الجديدة)، وفى (المنيا- المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا- المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف- «بني سويف أمام الشنوة- قرية سدس») التحويل إلى (بني سويف- بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية- الخانكة) التحويل إلى (القليوبية- العبور الجديدة)، وفي (سوهاج- «الكوثر -جهينة- ساقتلة») التحويل إلى (سوهاج- سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط- «مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط- أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية- صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية- العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة- دمنهور) و(مطروح- العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية- برج العرب الجديدة).

إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق

وتتضمن محددات الإعلان ضرورة عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وانطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3، وغير مخصص ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية للمتزوج ويعول شاملًا الأرمل/ الأرملة ويعول، المطلق/ المطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، وثانيًا للمتزوج والأولوية للأصغر سنًا، وثالثًا للأعزب والأولوية للأصغر سنًا، مع إمكانية إتاحة إعلان آخر في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بهذا الإعلان التكميلي وذلك في حالة توافر وحدات سكنية أخرى.

أما في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن عدم الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

والجدير بالذكر، أن ما تحقق من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الإقتصادية فى جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وقامت الدولة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتقديم أشكالًا متنوعة من الدعم، حيث يتم تقديم دعم نقدي مباشر يحصل عليه المواطن في صورة خصم من ثمن وحدته السكنية، كما يتم تقديم دعم غير مباشر يتمثل في دعم عائد التمويل العقاري، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من توصيل المرافق العامة للوحدة السكنية، ويقدر قيمة الدعم بـ40-50% من ثمن الوحدة السكنية.