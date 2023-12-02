عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، الأعمال الجارية بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين – محور الإسكان المتوسط" الجاري تنفيذها بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع " عبدالرشيد " أعمال تنفيذ 44 عمارة تضم ١٠٥٦ وحدة، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 35%، ومن المقرر الانتهاء من العمارات العام المقبل، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها، وكذا توفير احتياجات المنتقلين للسكن بالمدينة.

وزير الإسكان: تيسيرات للجمعيات التعاونية والنقابات المهنية بالأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة

بأسبقية الحجز .. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الجديدة

وزير الإسكان يلتقي البابا تواضروس لمتابعة موقف تنفيذ الكنائس في المدن الجديدة|صور

وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي

ووجه المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع  بكفاءة وجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء، والخطة الزمنية لاستلام المشروع.

في ذات السياق، تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع " زهرة العاصمة " عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة - المرحلة الثانية، لمتابعة سير العمل.

وخلال الجولة، تابع رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمرحلة الثانية بالمشروع، والتي تضم ١٩٦ عمارة بها ٤٧٠٤ وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالعمارات إلى مراحلها النهائية، كما تفقد أعمال المرافق، وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وأوضح المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال الطرق " أساس – أسفلت "، حيث وصلت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى مرحلة متقدمة.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق -  تنسيق الموقع ).

الأسكان مدينة بدر أسعار سكن لكل المصريين 3 رئيس جهاز مدينة بدر مشروعات الإسكان الاجتكاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

ترشيحاتنا

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

حملة السيسي الانتخابية: توافد كبير لأبناء مصر في الإمارات على لجان الاقتراع

الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 4800 متر من أراضي حوارة جنوب نابلس

لم يجدد حتى الآن| رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.. إعلامي يفجر مفاجأة

استمرار تصويت المصريين بقبرص في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة بشأن انتقال محمد شريف إلى الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تحذير عاجل من الأرصاد.. حالة عدم الاستقرار تبدأ في هذه المحافظات

مقطع فيديو للملكة رانيا بصحبة أحد الأطفال الفلسطينيين يثير الجدل.. شاهد

فيديو

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصون مع شارل سترون بالبحر الأحمر.. فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ