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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأسبقية الحجز .. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الجديدة

شقق الإسكان
شقق الإسكان

تسعى الحكومة إلى توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي  بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.

طرح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ووفرت وزارة الإسكان الاجتماعي الحجز ف شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
 

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وتتضمن وحدات الإسكان المطروحة ضمن المشروعات طرح تكميلي لـ480 وحدة سكنية بمشروع جنة، بمدينتي «6 أكتوبر - القاهرة الجديدة» بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بنظام أسبقية الحجز.

طريقة الحصول على الوحدات السكنية بمشروع جنة


وتوفر الوزارة إمكانية الحصول علي الوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة والتي سبق طرحها في الإعلان السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

طريقة سداد ثمن الوحدة السكنية بمشروع جنة


وتتضمن طريقة سداد ثمن الوحدة السكنية بسداد 20% بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني.

كما يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة «70%» على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة «3 أو 5 أو 7 سنوات» محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل.

شروط الحصول على وحدة سكنية من الإسكان

- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة،

- يشترط عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر.

- لا يحق للأسرة «الزوج والزوجة والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- يتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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تفاصيل شقق الإسكان

يأتي الطرح في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

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