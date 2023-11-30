طرح شقق للايجار بـ 625 جنيهًا شهريا | اعرف التفاصيل..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن نظام الوحدات السكنية الجديدة للإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، تنفيذاً لتكليفات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.

وكان قد قرر مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة.

وأطلق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مشروعاً تجريباً "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي: