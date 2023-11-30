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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يلتقي البابا تواضروس لمتابعة موقف تنفيذ الكنائس في المدن الجديدة|صور

صدى البلد

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الأربعاء، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمتابعة موقف تنفيذ الكنائس فى المدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات لسكان المدن الجديدة، ومنها الخدمات الدينية (المساجد - الكنائس) طبقاً للقوانين المنظمة والقواعد المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مخططات المدن الجديدة، تتضمن توفير الخدمات الدينية للسكان (مساجد - كنائس)، ويتم إتاحة الأراضى اللازمة لبناء الكنائس طبقاً للطلبات المقدمة من الجهات المعنية، وبموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس.

 

 

البابا تواضروس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتور وليد عباس هيئة المجتمعات العمرانية بناء الكنائس

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