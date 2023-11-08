عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز قنا الجديدة يتفقد وحدات «سكن كل المصريين».. ويطالب بزيادة العمالة

جهاز مدينة قنا الجديدة
جهاز مدينة قنا الجديدة

تفقد المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات بالمشروعات الجارية بالمدينة، والتي شملت وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" نموذج 90 مترا 3 غرف وصالة ومطبخ لـ552 وحدة سكنية، بنسبة تنفيذ 87%.

كما تفقد رئيس الجهاز وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" نموذج 75 مترا غرفتين وصالة بـ180 وحدة سكنية وبنسبة تنفيذ 59%، وكذلك تنفيذ 15 عمارة سكنية نموذج 90 مترا، 3 غرف وصالة بنسبة تنفيذ 89%.

الإسكان: إزالة مخالفات بناء بالقطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي

الإسكان: إزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي والفشن الجديدة

وطالب رئيس جهاز قنا الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات، والاهتمام بجودة المواصفات القياسية وجودة التنفيذ.

في سياق متصل، صرح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، بأنه تم افتتاح وتشغيل وحدة طب الأسرة بالحي السكني الثاني بالمدينة، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ومسئولي الجهاز والمحافظة، كما تم تفقد المستشفى الذي يتضمن 175 سريرا بالحي السكني الأول بالامتداد الشمالي للمدينة.

وأكد "رشاد" أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تشغيل وتسليم المنشآت الخدمية التي تم الانتهاء منها، وذلك لدفع قطار التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لخدمة سكان مدينة قنا.

الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين وحدات كاملة التشطيب جهاز تنمية مدينة قمت الجديدة اخبار مصر مال واعمال e-finance Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

موضوعات متعلقة

لو عايز تفك حظر بيع أو تأجير شقتك .. لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي| تفاصيل

ترشيحاتنا

الاحتلال بريء.. أمريكا توجه دول السبع بإدانة المقاومة الفلسطينية

عبر الجسر الجوي.. 6 طائرات تصل مطار العريش

تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

قاضي قضاة فلسطين: لن نهجر من أرضنا.. واخترنا الموت والدفن فيها|فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

إيران: إسرائيل اعترفت بامتلاكها سلاحا نوويا ويجب الوقوف أمام هذه الوقاحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ