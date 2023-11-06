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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: إزالة مخالفات بناء بالقطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازى تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ).

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بـ3 قطع أراضٍ بقريتين سياحيتين واقعتين بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء محل، وكذا بناء جزء ملاصق لمبنى بالدور الأرضي، وبناء مبنى مكون من دور أرضي يتكون من 6 محال،  وكذا إزالة مخالفة بناء مقامة بقطعة أرض بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء روف، وغير ذلك من مخالفات،  وذلك بدون سند قانوني، ودون الحصول على تراخيص بناء.

وطبقاً للقرارات يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني  للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ قرارات الإزالات.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة العمل على منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين فى حالة وقوعها، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات.

وفي سياق متصل، قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنفيذ حملات مكثفة بجميع أحياء المدينة، استهدفت مركبات " التوك توك "، ومنع سيرها داخل المدينة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 9 مركبات " توك توك " مخالفة، ومركبتي "تروسيكل " لنباشين، وسيارة ربع نقل مخالفة، وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز، واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، أنه تم شن حملة أخرى من قِبَل إدارتى الأمن والتنمية، وبمشاركة الإدارات المعنية بالجهاز بالقطاع الجنوبي بالأحياء ( الأول والرابع والخامس)، وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر مخالفة إشغال، والتحفظ على عدد من المضبوطات وايداعها بمخازن الجهاز.

كما قام جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بشن حملة ليلية، على كلً من المراكز التجارية ( اللؤلؤة - النوران - السويقة )، لإزالة إشغالات الأرصفة والحدائق، وذلك بقيادة المهند أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، ومشاركة مسئولي الجهاز، بجانب المرور على المقاهي المخالفة بالحي الـ13، حيث أسفرت الحملة عن مصادرة أدوات، ورفع إشغالات، وإزالة التعديات عن الأرصفة، والتي تعيق حركة المارة.

وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة البناء المخالف، بمشاركة شرطة التعمير، لتنفيذ قرار إزالة مخالفة بناء تمثلت فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بأحد العقارات بالمنطقة الرابعة عمارات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة قامت بإزالة السقف الخرسانى المنفذ خارج النسبة المصرح بها بالقطعة المذكورة، مشددا على أصحاب قطع الأراضى ضرورة الالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وقاد رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة أعمال البناء المخالف، والتي تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف فى مهدها، والمتمثلة في الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بإحدى قطع الأراضى بالحي الثالث شرق، وتم إزالة المخالفة، وإيقاف التعامل على العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، حيث قامت إدارة الأمن والأحياء بالجهاز، بشن حملة لإزالة الإشغالات واللافتات المخالفة بموقف السيارات، وشارع الخزان، وتم التحفظ على عدد من الأدوات، ومركبة " تروسيكل " مخالفة، وسيارة ربع نقل محملة بأخشاب بغرض صب روف بقطعة أرض.

 

إزالة مخالفات البناء الاسكان والمرافق الجزار الدكتور عاصم الجزار الساحل الشمالي الغربي

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