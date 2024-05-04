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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: جارٍ تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى الحضر في الريف

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، بجانب عشرات المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لخدمة أهالى محافظة المنيا، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة المنيا، وهما، محطة مياه الفرجاني – بنى مزار، بتكلفة 35 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه سمالوط، بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 8 مشروعات أخرى، وهى، محطة مياه ساقولا - بنى مزار، ومحطة مياه نزلة البدرمان - ديرمواس، ومحطة مياه نزلة أسمنت - أبوقرقاص، ومحطة مياه بنى واللمس - مغاغة، ومحطة مياه دير البرشا - ملوي، وتوسعات محطة مياه مطاي، ومحطة مياه اتقا – ملوي، وشبكات مياه أبوقرقاص، بتكلفة إجمالية 916.5 مليون جنيه.

وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لصرف صحى الحضر، بمحافظة المنيا، وهى، صرف صحى المنيا والغابة الشجرية، وصرف صحى نزلة البدرمان، وصرف صحى دير العذراء، واستكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، بتكلفة إجمالية 695 مليون جنيه، وجارٍ تسليم مشروع استكمال شبكات صرف مطاى، بتكلفة 91 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة المنيا 30 منطقة ريفية، يقطنها 642 ألف نسمة بما نسبته 13 % من سكان المناطق الريفية، وتم الانتهاء من توصيل الخدمة لـ14 منطقة ريفية، يقطنها 130 ألف نسمة بما نسبته 2.6 % من سكان المناطق الريفية، وجار العمل لتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ195 منطقة ريفية - منها 173 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى -، يقطنها 2 مليون و552 ألف نسمة، بما نسبته 51.7 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.

الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار وزير المجتمعات العمراني المجتمعات العمرانية تطوير الريف المصري حياة كريمة رئيس الهيئة القومية

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