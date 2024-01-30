سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

طرح ٩٠٠٠ شقة سكنية

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن تنفيذ الدولة للعديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية وتقديم شقة سكنية للمواطنين، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك واضحا في حجم مشروعات الإسكان الاجتماعي، الذي شهدت تنمية غير مسبوقة خلال الـ 9 سنوات فى مختلف المجالات التابعة (الإسكان، مياه الشرب والصرف الصحى، الطرق، تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة).

أعلنت وزارة الإسكان عن بشرى سارة للمواطنين بشأن شقة سكنية تابعة لإعلان سكن لكل المصريين والطروحات الجديدة المنتظر إعلانها خلال الفترة المقبلة، حيث توفر الإسكان أكثر من 9000 وحدة سكنية للشباب في مدينة 6 أكتوبر، بمساحات تصل لـ 120 مترًا.

وتنفذ الوزارة أكثر من 5 آلاف شقة للإسكان المتوسط تتضمن تنفيذ نحو ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين ١٠٠-١١٠ و١٢٠مترًا مربعًا على مساحة ٩٢ فدانًا، الذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

أيضا يجرى تنفيذ 85 عمارة سكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط بالمبادرة، تحتوي على 2040 وحدة كاملة التشطيب بمرحلة تنفيذ متقدمة بمساحة 150 مترًا مربعًا في المتوسط، ويقع المشروع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي والمقام على مساحة 69 فدانًا.

وحاليا يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة موقف مشروع الإسكان الاجتماعى ذى الطابع المميز، الجاري تنفيذه بمدينة بدر، بإجمالي 2208 وحدات سكنية، حيث أكد الوزير أهمية تنفيذ هذه الوحدات بأعلى جودة، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات.

وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تفقد ومسؤولو الجهاز، موقف تنفيذ الوحدات، يرافقهم مسئولو المشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة وشقة سكنية لتسليمها لحاجزيها.

وقال رضوان عبد الرشيد، إن إجمالي عدد العمارات 92 عمارة بها 2208 وحدات سكنية ووصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 88 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق تمهيدًا لتنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، وأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ العمارات خلال منتصف العام الجاري.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من التنفيذ بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

ايضا قام المهندس رضوان عبد الرشيد، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء نادٍ رياضي بالمدينة والذي يعد من أهم المشروعات الترفيهية بالمدينة، للتأكد من سير الأعمال طبقًا للجدول الزمني المخطط للمشروع، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات لبعض المباني الداخلية والسور واختبارات حمامات السباحة.

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