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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بـ فرمان كولر .. ثنائي الأهلي خارج الفريق | وطلب رسمي من الخطيب

صدى البلد

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد من المستوى الذي ظهر به ثنائي الفريق الأحمر، خلال الفترة الماضية، ليقرر رحيلهما، لعدم الاحتياج لهما.

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كريم الدبيس أول الراحلين

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية إلى نجم الفريق الأحمر، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني، وعدم ضمه إلى قائمة الفريق، في مختلف المباريات سواء المحلية أو القارية.

كريم الدبيس 

وأبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه الشديد، من المستوى الذي ظهر به كريم الدبيس، لاعب الفريق الأحمر، حيث أبدى رغبته في ضرورة رحيل اللاعب، وعدم الاستمرار داخل الفريق الأحمر، لعدم الاحتياج إلى خدماته خلال الفترة الحالية.

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مطالب كولر بتسويق الدبيس

فجر مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة مدوية بشأن تحديد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، أول الراحلين عن القلعة الحمراء، ومطالبة محمود الخطيب، بضرورة رحيل اللاعب، وعدم الإبقاء عليه داخل الفريق، لعدم الاحتياج له.

الدبيس 

وأكد المصدر، أن كولر قرر رحيل كريم الدبيس، بسبب العديد من الأمور الفنية، حيث يعاني اللاعب من العديد من النواقص خلال الفترة الحالية، وطالب بضرورة خروجه من الفريق وعدم الاحتياج له، ومطالبة إدارة القلعة الحمراء، بضرورة تسويق اللاعب.

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أخيرا موديست خارج الحسابات بسبب موكوينا

كانت المفاجأة الثانية التي فجرها كولر، هي خروج الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بسبب عدم إثبات جدارته في الخط الأمامي، وفشله في العديد من الأمور الفنية التي أسندت له، بجانب عامل السن، وتواجد وسام أبو علي، بشكل أساسي في التشكيل.

موديست 

وأكد المصدر، أن رحيل الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأحمر، جاء بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر، حيث ابلغ المدير الفني محمود الخطيب بقراره لإنهاء كافة الأمور مع اللاعب وعدم التجديد له.

موكوينا 

وأضاف المصدر، أن موديست لن يجدد تعاقده مع الأهلي، اللاعب اصبح خارج حسابات المدير الفني، وسيرحل بنهاية الموسم، وتم إنهاء الأمور مع اللاعب ووكيله، وذلك بهدف اخلاء مكان لرغبة السويسري في التعاقد مع موكوينا لاعب صن داونز الجنوب افريقي.

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الأهلي يستعد للبروفة الأخيرة قبل نهائي افريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة بلدية المحلة، في اللقاء المقرر إقامته في الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مباريات الدوري المصري.

الأهلي والاتحاد

وتعد مواجهة بلدية المحلة بمثابة البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات عى التوالي، أمام الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري.

بفرمان كولر ثنائي الأهلي ثنائي الأهلي خارج القلعة الحمراء ضم لاعب صن داونز السويسري مارسيل كولر موديست كريم الدبيس

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