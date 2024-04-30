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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كولر يفاجئ موهوب الأهلي .. وقرار صادم من الخطيب قبل نهائي أبطال أفريقيا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

رغم انه ظل حبيس دكة البدلاء فترة طويلة، وقضى فترات أطول ما بين الإصابة أو الخروج من القائمة، إلا أن لاعب وسط النادي الأهلي الموهوب أحمد عبد القادر استغل فرصة المشاركة مع المارد الأحمر وتمسك بها بيد من حديد، ليثبت للجميع أن موهبته قادرة على تحويل دفة المباريات.

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مفاجأة كولر للموهوب أحمد عبد القادر

فاجأ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، أحمد عبدالقادر، لاعب الأحمر، بقرار مثير.

مارسيل كولر 

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، أن مارسيل كولر وافق على تجديد عقد عبدالقادر، خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، بعد أن كانت أيامه معدودة في القلعة الحمراء.

مهارات عبد القادر 

وظهر عبدالقادر بمستوى لافت مع الاهلي خلال الفترة الماضية، وكان له بصمة في تأهل الأحمر إلى دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب مازيمبي الكونغولي.

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عبد القادر ينتظر عرضًا في أوروبا

كانت تقارير صحفية، قد أوضحت أن الاهلي لم يحسم مصير أحمد عبد القادر، حتى الآن، حيث أنه تم عقد جلسة معه قبل فترة من أجل الحديث عن ملف التجديد، ولم يتم التوصل لحل.

أحمد عبد القادر 

وأشارت التقارير، إلى أن عبدالقادر ينتظر عروض رسمية من أوروبا من أجل خوض تجربة الاحتراف، حيث أنه يمثل له أولوية.

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قرار صادم من محمود الخطيب قبل النهائي

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، قد اتخذ قرارًا هامًا قبل مواجهة الشياطين الحُمر لـ الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فاروق عبر برنامج تليفزيوني: ”طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أمير توفيق مدير التعاقدات، عدم فتح أي أحاديث من لاعبي الفريق بشأن تجديد عقودهم حتى الانتهاء من نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

الخطيب وسط اللاعبين

وتابع فاروق: ”محمود الخطيب لا يريد تشتيت اللاعبين بأي شىء الآن، ويريد أن يركز الجميع في نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل حصد اللقب الثاني عشر”.

تدريبات الأهلي 

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الإسماعيلي غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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