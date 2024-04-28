الترند الحرام.. انهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا.. والسبب أزهري وبسمة وهبة

أثارت الفنانة المعتزلة، والاعلامية ميار الببلاوي، جدلًا واسعا خلال حلقتها ببرنامج "العرافة" مع بسمة وهبة، بحديثها عن زيجاتها وطلاقها المتكرر، وكذلك نفيها أن تكون لجأت لـ"المحلل"، كما تحدثت عن رأيها في ارتداء الفنانات الحجاب وخلعه، ورأيها الصادم بأن من ترتدي الحجاب وتخلعه مرتدة، وتصدرت الحلقة الترند، دون أن تدرك ميار أن تلك الحلقة ستفتح عليها أبواب الجحيم.

انهيار ميار الببلاوي

انهارت الفنانة ميار الببلاوي من البكاء خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وتحدثت خلاله عن داعية ديني علق على تصريحاتها خلال تواجدها ضيفة ببرنامج "العرافة" تقديم بسمة وهبة في موسم رمضان الماضي.

وأجهشت "ميار" بالبكاء فور بدء البث المباشر، وتعرضت للإغماء في أخره، وعلقت: "أنا سكت كتير سكت لأني مؤمنة بحديث الرسول أميتوا الباطل بالسكوت عنه، والباطل لما بيتكلم نقدر نسكته لما مانتكلمش فيه، وأنا تعبت كل ما أعمل حاجة يقولوا عشان التريند".

كل راجل ليلتين

وقالت ميارالببلاوي: “لقيت شيخ فاضل اللي أنا بحبه في الله، خاض في عرضي وشرفي، هو شيخ جليل وكلنا بنحبه بس قالي انتي جيالي عشان أنا حطيتك على المرجيحة، أصل أنا جيت عليكي جامد على الصفحة بتاعتي، وقال عليا باخد كل راجل ليلتين”.

لقطات من البث المباشر

وأضافت: "الموضوع بدأ من حلقة بسمة وهبة، وأنا ابني مابيكلمنيش من ساعة ما الحلقة طلعت، كل الناس عمالة تقطع فيا وفي عرضي وأنا مش عايزة أقولكم كمية المونتاج اللي اتعمل في الحلقة".

اتجوزت على سنة الله ورسوله

واستكملت الفنانة المعتزلة: "بقول يا رب أنت شايف وعارف، ده أنا النفس بخاف اتنفسه أنا بخاف من ربنا، ده أنا مبشريش القهوة وبخاف أشربها، أنا شبعت ظلم مفيش حد اتظلم أكتر ما انا اتظلمت، لكن توصل لشرفي وعرضي، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا ام راجل وزوجة راجل وبنت صعيدية، حرام عليكم قطعتوني، ابني واخواتي مبيكلمونيش".

وتابعت: "أنا اتجوزت على سنة الله ورسوله هو أنا لو ست وحشة هتجوز!، دي حاجة تخصني أنا، وبقول للشيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك ادفن نفسي يعني، احنا جوازتنا غير وأكتر من الناس التانية وعمري ما عملت حاجة عيب ولا غلط، اتجوزت ولا اتطلقت ملكوش دعوة بيا".

ماذا قال الشيخ محمد أبوبكر ضد ميار الببلاوي؟

علق الشيخ محمد أبوبكر، أحد علماء الأزهر الشريف، على حديث سابق لميار الببلاوي، التي قالت خلاله: «اتطلقت من زوجي الأول 11 مرة بسبب رغبتي في الإنجاب»، قائلا: «الخطب والبرامج الدينية ممكن تشتغل ساعات طويلة، لكن ساعة واحدة من فيلم ممكن تهدم قيم أمة لـ30 سنة قدام».

الشيخ أبو بكر في بث مباشر

وأضاف العالم الأزهري: «مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة، ولجأوا لمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلم عادل إمام اللي كان فيه ده، وبدأ الناس تتكلم، والبعض بدأ يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة».

وتابع: «إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة، مضيفا: «ربنا جعل الطلاق 3 مرات مش 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة».

الإسلام بريء من كلامك

واستكمل أبوبكر: «هل ينفع لما يتطلقوا 3 مرات يرجعوا ويتفقوا مع واحد ويكتبوا على ورق؟، لا يمكن ذلك وهذا احتيال وزنا ولا يصلح، ولو اتجوزت وبيتت النية إنها تزهق الراجل ده علشان يطلقها فلا يصلح».

الشيخ محمد أبوبكر

وتابع العالم الأزهري: «الغيرة عندنا مبدأ إسلامي، والله يغار والنبي يغار»، متابعا: «لو الزوجة تزوجت بعد طلاقها 3 مرات وعاشت مع زوجها ما شاء الله لها أن تعيش، فالله قال لو طلقها هذا الزوج فلها أن ترجع لزوجها الأول».

وأشار أبوبكر إلى أن النبي الكريم قال: لعن الله المُحلل والمحلل له، يعني مطرودين من رحمة ربنا، يعني اللي اتجوزها باتفاق ملعون، واللي قاعد مستنيها ملعون من رحمة الله.

وقال: «الزواج باطل يا ست ميار والرجوع باطل يا ست ميار، ومعندناش طلاق في الإسلام اسمه 11 مرة ومعندناش حاجة اسمها تحليل، لكن عندنا زواج شرعي، إن عاش معها بالمعروف وإلا فيفارقها بالإحسان، ومعندناش حاجة اسمها ترجع بمكالمة تليفون».