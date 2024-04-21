عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تراجع كبير في أسعار الدواجن بعد قرارات الحكومة

صدى البلد

سجلت أسعار الدواجن، تراجعا جديدا اليوم في الأسواق، وصل إلى نحو 74 جنيها في المزرعة لأول مرة منذ عدة أشهر، بعدما سجلت أرقاما تاريخية تخطت 120 جنيها خلال شهر رمضان في بعض المناطق، بعد ساعات من مؤتمر الحكومة الخميس حول تراجع الأسعار.

txt

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

txt

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

انخفاض كبير في أسعار الدواجن

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد،  مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

اسعار الفراخ في المزرعة

وهبطت الدواجن بقوة من نحو 120 جنيها في بعض المناطق إلى 79 جنيها للمستهلك، بفارق نحو 40 جنيها في المتوسط، بعد تحرك الحكومة لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية، إذ أطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة للعمل على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

txt

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

txt

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، انخفاضا كبيرا، لتسجل بين 74- 75 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر يبدأ من 79 جنيها للكيلو، بعد أن كان سعرها بين 120 جنيها منذ أيام.

فراخ بيضاء

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 70 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 168- 190 جنيها لدى بعض المحلات، وقد يزيد قليلا لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 - 250 جنيها.
وجاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:

-سعر كيلو الفراخ البيضاء، يبدأ من 74- 75 جنيها في المزرعة، و 79 وقد يصل إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

فراخ ساسو

- الفراخ البلدي، 125- 130 جنيها للكيلو.

- الدواجن الساسو، 95 - 100 جنيها للكيلو

- الأوراك، بين 85 - 100 جنيها للكيلو.

- الصدور بالعظم، تبدأ من 130 جنيها للكيلو.

- سعر الأجنحة، 55 - 70 جنيهًا للكيلو.

اجزاء الفراخ

- سعر الهياكل، 40 - 55 جنيهًا للكيلو.

- الفراخ الأمهات البيضاء، 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

txt

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

txt

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

سعر كرتونة البيض

لم يختلف الحال كثيرا في أسعار البيض عن الدواجن، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 160 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك من 165 - 180 جنيها.

بيض ابيض وأحمر

أما سعر كرتونة البيض الأبيض، فقد سجلت سعر 160 جنيها، وتباع للمستهلك بسعر 165 - 170 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 185 جنيها للمستهلك.

40 جنيه مرة واحدة تراجع كبير في أسعار الدواجن قرارات الحكومة أسعار الدواجن اسعار البيض الفراخ الأمهات الدواجن الساسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

محمد الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

ترشيحاتنا

ما المقصود بقول النبي: «اتق الله حيثما كنت» وكيف تتحقق التقوى؟.. علي جمعة يوضح

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على الثلث الأخير في الليل

حكم رادع من جنايات القاهرة لعامل أشعل النار في مسكن ربة منزل

15 مليون جنيه زيادة وإلغاء نسبة المشاركة..الأهلي يقترب من التجديد لثنائي الفريق

بايدن يدعو مجلس الشيوخ للمصادقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برغم المعاناة.. هل يكون للأب النرجسي تأثير إيجابي على الأبناء؟

تراجع كبير في أسعار الدواجن بعد قرارات الحكومة

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ