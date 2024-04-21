تراجع كبير في أسعار الدواجن بعد قرارات الحكومة

سجلت أسعار الدواجن، تراجعا جديدا اليوم في الأسواق، وصل إلى نحو 74 جنيها في المزرعة لأول مرة منذ عدة أشهر، بعدما سجلت أرقاما تاريخية تخطت 120 جنيها خلال شهر رمضان في بعض المناطق، بعد ساعات من مؤتمر الحكومة الخميس حول تراجع الأسعار.

انخفاض كبير في أسعار الدواجن

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

اسعار الفراخ في المزرعة

وهبطت الدواجن بقوة من نحو 120 جنيها في بعض المناطق إلى 79 جنيها للمستهلك، بفارق نحو 40 جنيها في المتوسط، بعد تحرك الحكومة لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية، إذ أطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة للعمل على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، انخفاضا كبيرا، لتسجل بين 74- 75 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر يبدأ من 79 جنيها للكيلو، بعد أن كان سعرها بين 120 جنيها منذ أيام.

فراخ بيضاء

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 70 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 168- 190 جنيها لدى بعض المحلات، وقد يزيد قليلا لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 - 250 جنيها.

وجاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:

-سعر كيلو الفراخ البيضاء، يبدأ من 74- 75 جنيها في المزرعة، و 79 وقد يصل إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

فراخ ساسو

- الفراخ البلدي، 125- 130 جنيها للكيلو.

- الدواجن الساسو، 95 - 100 جنيها للكيلو

- الأوراك، بين 85 - 100 جنيها للكيلو.

- الصدور بالعظم، تبدأ من 130 جنيها للكيلو.

- سعر الأجنحة، 55 - 70 جنيهًا للكيلو.

اجزاء الفراخ

- سعر الهياكل، 40 - 55 جنيهًا للكيلو.

- الفراخ الأمهات البيضاء، 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض

لم يختلف الحال كثيرا في أسعار البيض عن الدواجن، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 160 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك من 165 - 180 جنيها.

بيض ابيض وأحمر

أما سعر كرتونة البيض الأبيض، فقد سجلت سعر 160 جنيها، وتباع للمستهلك بسعر 165 - 170 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 185 جنيها للمستهلك.