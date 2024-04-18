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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

صدى البلد

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حادثا مأساويا، حيث لقي رجل أعمال مصرعه خلال محاولته الخروج من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء، فسقط به من الطابق السابع، وحاول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي الربط بين انقطاع التيار الكهربائي وسقوط الرجل خلاف التحريات.

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وفاة رجل أعمال سقط من الاسانسير

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا من مستشفى الهرم، بوصول شخص يدعى محمود خطاب، صاحب شركة سياحة، جثة هامدة، نتيجة ادعاء سقوط مصعد العقار الذي يقطن به وهو بداخله.

الراحل محمود خطاب 

وبالكشف الظاهري عليه، تبين وجود نزيف حاد في المخ والبطن والصدر وجروح في منطقة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ولم يمكن إسعافه لوصوله المستشفى جثة هامدة.

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علاقة انقطاع الكهرباء باختلال التوازن

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه كان عائدا من أداء مناسك العمرة، وأثناء استخدامه المصعد من الطابق الحادي عشر تعطل به، وعندما حاول الخروج اختل توازنه وسقط، ما بين الطابقين السابع والسادس، وجار جمع التحريات للوقوف على أسباب تعطل المصعد وسقوطه، وتم إيداع الجثة بالمشرحة.

وتبين من التحريات أن رجل الأعمال، محمود خطاب، (46 سنة)، مالك إحدى الشركات السياحية، أثناء وجوده بالمصعد الخاص بمحل سكنه، انقطع التيار الكهربائي وتوقف المصعد بين الطابق السادس والسابع.

وأضافت أنه عندما حاول الخروج من باب المصعد اختل توازنه وسقط من الطابق السابع إلى الأرض جثة هامدة.

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شهود عيان: لا علاقة للحادث بانقطاع الكهرباء

وأكد شهود عيان، أن رجل الأعمال الراحل صاحب شركة سياحية، ومعروف بحسن الخلق وعمل الخير، وأنه كان عائدا من أداء مناسك العمرة منذ يومين.

صاحب شركة السياحة الراحل

وذكر آخرون أن المصعد تعطل بالراحل دون انقطاع بالتيار الكهربائي، حيث كان مقررا إجراء صيانة دورية له في القريب العاجل، إلا أن القدر لم يمهل الراحل وسقط جثة هامدة من الطابق السابع.

يرتدي الكفن خلع ملابس العمرة مصرع رجل أعمال سقط من مصعد نزيف حاد في المخ سقط من الاسانسير صاحب شركة سياحة انقطاع التيار الكهربائى

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