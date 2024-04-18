الخطيب اجتمع مع اللاعبين..«كاف» يعاقب مازيمبي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي أبطال إفريقيا

ينتظر عشاق النادي الأهلي وجماهيره، مباراة الفريق الأول لكرة القدم الصعبة أمام فريق مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، حيث باتت أخبار المباراة تتصدر محور الأحاديث بين عشاق الأحمر، أملا في الفوز بالبطولة 12 في تاريخ القلعة الحمراء.

الأهلي في الكونغو للدفاع عن لقبه الإفريقي

يواجه فريق الأهلي نظيره مازيمبي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة مرتقبة وصعبة بين الطرفين.

الاهلي

وتخطي الأحمر عقبة سيمبا التنزاني في ربع النهائي، فيما تخطى مازيمبي عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي، حيث يأمل الأهلي في تحقيق نتيجة تقربه من حلم البطولة 12 في تاريخه.

كاف يعاقب مازيمبي قبل مباراة الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن توقيع عقوبة مالية ضد نادي مازيمبي الكونغولي قبل مباراة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب بطولة الدوري الإفريقي.

فريق مازيمبي

وقال المصدر: «تقرر توقيع عقوبة مالية كبيرة ضد نادي مازيمبي الكونغولي، بسبب عدم وضع الفريق عبارة VISIT RWANDA على قمصان اللاعبين، ليتقرر تغريمه وإبلاغه بشكل رسمي منذ ساعات أنه لن يحصل على مكافأته من المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي بشكل كامل».

ما مبلغ الغرامة على مازيمبي ؟

كان من المقرر أن يحصل فريق مازيمبي الكونغولي على مبلغ مليون دولار نظير مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي، إلا أنه لن يحصل عليها بشكل كامل، وسيتم خصم منها جزء كبير بسبب ما بدر من النادي خلال البطولة.

مران الأهلي الأخير قبل السفر للكونغو

خاض المارد الأحمر، مرانه ظهر الأربعاء، على ملاعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، بسبب إقامة مباراة مازيمبي على ملاعب شبيه له في لوبومباشي.

مران الاهلي

وركز المدرب السويسري على علاج أخطاء لاعبيه في المران، التي تكررت في المباريات الماضية خاصة الدفاعية، بجانب إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

الخطيب في مران الاهلي

وشهد المران حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي وجه كلمة خاصة للاعبين، بعد خسارة الفريق القمة 127 أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، الاثنين الماضي.