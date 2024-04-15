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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

صدى البلد

أثارت إحدى لقطات مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي حسمها الزمالك بهدفين مقابل هدف، ردود أفعال واسعة، وجدلًا بين المدير الفني للفارس الأبيض جوميز، والمحترف الأوغندي موتيابا.

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انفعال جوميز على اللاعب الاوغندي

فوجئ جمهور نادي الزمالك، في الدقيقة 35 من الشوط الأول، بانفعال المدير الفني البرتغالي جوميز على لاعب الفريق الأوغندى موتيابا البديل، الذي حل مكان زيزو المصاب، أثناء منحه وإعطائه التعليمات الفنية.

جوميز 
موتيابا 

وأظهرت الكاميرات، قيام جوميز بدفع اللاعب الأوغندي في صدره، معاتبا إياه على البطء في التمرير، وهو ما ظهر على ملامح اللاعب الذي استنكر أسلوب مدربه، لكنه ظل يتابع تعليمات البرتغالي باهتمام، أملا في أن يحوذ على ثقته.

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هدف الزمالك يفتح المباراة

ظل النادي الأهلي ممسكا بزمام الأمور لمدة 13 دقيقة، قبل أن يستحوذ الزمالك على المباراة، وسط حالة عدم تمركز لاعبي الأهلي.

الجزيري

وفي الدقيقة 44، تسلم المتحرك الموهوب ناصر ماهر الكرة ليرسلها متقنة إلى سيف الجزيري، الذي لعبها في صدر مصطفى شوبير ثم ارتدت له ليودعها ببساطة في الشباك، وسط غياب تام لدفاع الأهلي.

عقب اللقاء انفتحت المباراة وطمع الزمالك في اللقاء، واستحوذ لاعبوه على الكرة حتى أطلق الحكم ابراهيم نور الدين صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 50.

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إصابة زيزو وفتوح وتغييرات اضطرارية

تعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للإصابة على مستوى القدم فى المباراة، وقرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك استبدال زيزو بالأوغندى موتيابا فى الدقيقة 16.

زيزو

وفي بداية الشوط الثاني تعرض الظهير الأيسر للزمالك أحمد فتوح لإصابة، ليحل مكانه مصطفى الزناري.

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تشكيل الزمالك أمام الأهلى 

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر - أحمد فتوح "الزناري"
خط الوسط: دونجا - أحمد حمدي - عبد الله السعيد.
خط الهجوم: سيف الجزيرى - زيزو "موتيابا" - ناصر ماهر.

بدلاء الزمالك أمام الأهلى

معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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تشكيل الأهلى أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني "أحمد عبد القادر" ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول.
الوسط: كريم نيدفيد "عمرو السولية" وأحمد نبيل كوكا "كهربا" وأفشة.
الهجوم: طاهر محمد طاهر "رضا سليم" وعمر كمال وأنتوني موديست "وسام أبو علي".

بدلاء الأهلى أمام الزمالك

محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

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