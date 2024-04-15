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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لقاء القمة 127|موعد وتوقيت مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع للفريقين

صدى البلد

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي خلال الوقت الحالي، عن موعد مباراة الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة؛ إذ يستعد كلًا من الأهلى والزمالك لتقديم مباراة القمة التي ستجمعهما على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وهى قمة الدور الأول من المسابقة.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك

يتواجه قطبي الكرة المصرية، اليوم الاثنين، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي على أرض استاد القاهرة الدولى.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك القادمة

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى والزمالك في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، كما تقدم «المصري اليوم» تغطية نصية مباشرة لأحداث المباراة فور إنطلاق صافرة البداية.
تردد قناة أون تايم سبورت
القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

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الزمالك يهزم الاتحاد بثلاثية قبل مواجهة الأهلى

فاز الزمالك على الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس «ثانى أيام عيد الفطر 2024» على أرض استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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الأهلى يهزم زد قبل القمة

عاد المارد الأحمر إلى طريق الإنتصارات في بطولة الدوري الممتاز بعد خسارة مباراة والتعادل في أخرى ونجح في الفوز على زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس الماضي، على أرض إستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

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ترتيب الأهلى والزمالك في الدوري قبل لقاء القمة

ارتفع رصيد المارد الأحمر إلى 21 نقطة ويرتقي للمركز التاسع في ترتيب المسابقة، بعد أن خاض 10 مباريات حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبيه 23 هدفًا فيما تلقت شباكه 11 هدف.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 18 نقطة في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تشكيل فريقه الأقرب، لخوض مواجهة الأهلى، حيث قرر خوض القمة بخطة هجومية شاملة من أجل تحقيق الفوز على الأهلي، بعد استعادة لاعبيه المصابين، أبرزهم مصطفى شلبي الذي تزايدت فرص تواجده في التشكيل الأساسي في مركز الجناح الأيسر على أن يكون أحمد مصطفى زيزو في الجانب الأيمن.
واستقر البرتغالي على تواجد ناصر ماهر وعبدالله السعيد وأحمد حمدى في وسط الملعب، على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح
خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو
خط الهجوم: مصطفى شلبي.

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تشكيل الأهلى اليوم أمام الزمالك

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - كوكا.
خط الهجوم: رضا سليم - وسام أبو علي - محمود كهربا.

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