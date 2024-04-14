هل يلحق بمباريات بوركينا وغينيا؟.. اتحاد الكرة يتابع تطورات إصابة تريزيجيه

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، عن تفاصيل إصابة المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فريق سيفاس سبور، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري التركي، حيث لم يتمكن تريزيجيه من استكمال المباراة، وغادر أرضية الملعب بين الشوطين، خلال المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف.

تفاصيل إصابة تريزيجيه مع ناديه التركي

كشف مصدر مقرب من محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفراعنة، خلال مواجهة سيفا سبور، التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري التركي.

وقال المصدر، إن تريزيجيه تعرض لشد في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة أسبوع فقط، وبالتالي لن يلعب مباراة قيصري سبور، المقرر إقامتها يوم السبت 20 أبريل.

وأشار المصدر، إلى أن استبدال تريزيجيه في مباراة الأمس من أجل عدم المخاطرة باستمراره، خوفًا من تفاقم الإصابة، حيث يرغب الجهاز الفني في الحفاظ عليه استعدادًا للمشاركة في مواجهة فاتح كاراجومروك، بنصف نهائي كأس تركيا، وهو اللقب الذي يستهدف فريقه حصده هذا الموسم.

نتيجة الأشعة تحدد مدة غياب تريزيجيه

خضع النجم المصري محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، لأشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية يغيب على أثرها لمدة أسبوع واحد، مما يعني تضاؤل فرص لحاقه بمباراة قيصري سبور المقبلة في الدوري التركي.

وجاء في بيان نادي طرابزون: «نتيجة الفحص والتصوير بالرنين المغناطيسي للاعبنا محمود تريزيجيه، اللاعب شعر بألم أثناء المباراة التي لعبها فريقنا لكرة القدم ضد سيفاس سبور، وتم إخراجه بين الشوطين».

وأكد طبيب طرابزون سبور، أن اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، وبدأ في البرنامج العلاجي الخاص به، من أجل التعافي والعودة للمشاركة مع فريقه في المباريات بشكل طبيعي.

اتحاد الكرة يتابع تطورات إصابة تريزيجيه

كشف اتحاد الكرة، بعد التنسيق مع طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تشخيص الإصابة التي تعرض لها محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني مع فريقه طرابزون سبورت التركي.

وقال اتحاد الكرة عبر منصته الإعلامية: “أثبتت الأشعة التي خضع لها نجمنا المصري محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي عن إصابته بشد في العضلة الخلفية يغيب على اثرها لمدة أسبوع واحد”.

ويرتبط منتخب مصر بمبارتين أمام بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، خلال شهر يونيو.

هل يعود تريزيجيه إلى الدوري الإنجليزي؟

أكدت تقارير صحفية، أن محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي، بات مرشحا بقوة للعودة إلى الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، حيث كان تريزيجيه رحل عن أستون فيلا الإنجليزي في صيف عام 2022، لينضم إلى طرابزون سبور مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.

تريزيجيه في أستون فيلا

وكشفت صحيفة "61trabzonhaber" التركية، عن ترشح تريزيجيه للعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي في ظل المستويات التي يقدمها مع فريق طرابزون سبور، وأن نادي طرابزون سبور سيحصل على أموال مضاعفة من قيمة الصفقة في 2022، حيث أنه من الممكن بيع "تريزيجيه" مقابل (13 مليون جنيه إسترليني) أي سيحصل النادي التركي على مكسب يقدر بـ(10 ملايين جنيه إسترليني).

ويرتبط "تريزيجيه" بعقد مع نادي طرابزون سبور حتى صيف 2026، وتقدر قيمته الحالية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" بنحو 9 ملايين يورو، ويقدم مستويات مميزة للغاية حيث شارك مع طرابزون في 23 مباراة بكافة المسابقات سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 4 أهداف آخرين.