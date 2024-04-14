عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد الرحيل عن جمهور التالتة.. إبراهيم فايق في mbc برعاية سعودية

صدى البلد

أعلن الاعلامي إبراهيم فايق منذ أسبوع عن رحيله من قنوات أون تايم سبورت، دون أن يحدد وجهته القادمة، وبدأت التكهنات باتجاه فايق إلى تقديم الاستديو التحليلي الخاص بالدوري السعودي عبر قناة «ssc، كما سيقدم برنامجًا عبر فضائية إم بي سي أكشن.

txt

أبرزهم المسمار والحريف.. غياب 9 نجوم عن الأهلي والزمالك بمباراة القمة

txt

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

إبراهيم فايق في قنوات mbc

أعلن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، انضمام الاعلامي إبراهيم فايق، إلى مجموعة قنوات mbc السعودية.

منشور آل الشيخ

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أهلًا بالاخ العزيز إبراهيم فايق في مجموعة MBC في برنامج مميز، وفي تغطية لكل الاحداث الرياضية برعاية من موسم الرياض وGEA".

txt

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

txt

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

إبراهيم فايق يعلن انضمامه الرسمي لـmbc

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عن انضمامه الرسمي إلى مجموعة قنوات mbc، عقب رحيله عن إون تايم.

تغريدة إبراهيم فايق 

وكتب فايق على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي X: "بسم الله وعلى بركة الله.. أعلن إنضمامي لمجموعة إم بي سي الكاملة.. (MBC Group).. تحدي جديد.. خطوة جديدة.. تطلعات لإرضاء الجمهور المصري والعربي بإذن الله.. الله المستعان ودعواتكم".

فايق

وأضاف فايق: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على حسن الاستقبال والدعم الكبير.. وان شاء الله نكسر الدنيا".

txt

بقرار حكومي|6 أيام إجازة عيد الفطر.. وحقيقة صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

txt

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

رحيل إبراهيم فايق عن جمهور التالتة

كان فايق قد أعلن عن رحيله من قنوات «أون تايم سبورتس»، بعد رحلة استمرّت 5 سنوات.

فايق في جمهور التالتة 

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته على «فيسبوك»: «الرحلة هي الكنز.. والكنز عشرة وصحاب لقيتهم في جمهور التالتة.. مؤمن أن مفيش حاجة في الدنيا بتدوم بس اللي بيدوم المحبة والسيرة الحلوة».

وأضاف: «أنا اتشرفت اني دخلت المتحدة من 5 سنين.. اجتهدت قدر ما مكنني ربي والحمدلله أصبت وأخطأت وكان ربنا دايما معايا.. ولأن لكل مشوار محطة بيقف فيها، فمشواري مع جمهور التالتة بيقف النهاردة، والحقيقة وأنا بودع أون تايم سبورت هيفضل في رقبتي دين كبير ليها بسبب النجاح اللي وصلت له من خلالها».

txt

بسبب هذا اللاعب| ليفربول يحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي .. القصة الكاملة

txt

جيمس بوند المصري.. سر ظهور محمد صلاح ببدلة سوداء في ليفربول

فايق يوجه الشكر للمتحدة وجمهور أون تايم

وتابع فايق: «شكرا جزيلا لعمرو الفقي
الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، شكرا لأسامة الشيخ رئيس قطاع الرياضة بالمتحدة، شكرا لألبيرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون، شكرًا لحبايبي وزمايلي وإخواتي في الإعداد والإخراج والإنتاج والإضاءة والإكسسوار والتشغيل والتنفيذ.. هتوحشوني.. ويعلم ربنا مأثر فيا قد إيه أني مش هشوفكم زي ما كنت متعود».

إبراهيم فايق 

وأتم: «وأخيرا شكرا كبيرة لك أنت عزيزي المشاهد والمتابع العظيم صاحب الفضل الأول والأخير بعد ربنا.. هتوحشني وإن أراد ربنا هنتقابل في محطة جديدة.. ونكمل المشوار سوا».

جمهور التالتة الرحيل عن جمهور التالتة ابراهيم فايق رعاية سعودية إبراهيم فايق في mbc أون تايم سبورت قناة ssc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في إسرائيل

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

ترشيحاتنا

أفضل أوقات العمرة.. خمسة أيام تكره فيها

بأرخص سعر.. أفضل سيارة مستعملة في السوق المصري

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط مطار دمشق

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 14-4-2024

بسبب مروان عطية.. أحمد أبو مسلم يحذر كولر قبل قمة الأهلي والزمالك

بعد الرحيل عن جمهور التالتة.. إبراهيم فايق في mbc برعاية سعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الرحيل عن جمهور التالتة.. إبراهيم فايق في mbc برعاية سعودية

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

سبب وفاة شيرين سيف النصر .. الإسعافات الأولية للوعكة الصحية المفاجئة للفنانة الراحلة

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ