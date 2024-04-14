بعد الرحيل عن جمهور التالتة.. إبراهيم فايق في mbc برعاية سعودية

أعلن الاعلامي إبراهيم فايق منذ أسبوع عن رحيله من قنوات أون تايم سبورت، دون أن يحدد وجهته القادمة، وبدأت التكهنات باتجاه فايق إلى تقديم الاستديو التحليلي الخاص بالدوري السعودي عبر قناة «ssc، كما سيقدم برنامجًا عبر فضائية إم بي سي أكشن.

إبراهيم فايق في قنوات mbc

أعلن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، انضمام الاعلامي إبراهيم فايق، إلى مجموعة قنوات mbc السعودية.

منشور آل الشيخ

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أهلًا بالاخ العزيز إبراهيم فايق في مجموعة MBC في برنامج مميز، وفي تغطية لكل الاحداث الرياضية برعاية من موسم الرياض وGEA".

إبراهيم فايق يعلن انضمامه الرسمي لـmbc

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عن انضمامه الرسمي إلى مجموعة قنوات mbc، عقب رحيله عن إون تايم.

تغريدة إبراهيم فايق

وكتب فايق على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي X: "بسم الله وعلى بركة الله.. أعلن إنضمامي لمجموعة إم بي سي الكاملة.. (MBC Group).. تحدي جديد.. خطوة جديدة.. تطلعات لإرضاء الجمهور المصري والعربي بإذن الله.. الله المستعان ودعواتكم".

فايق

وأضاف فايق: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على حسن الاستقبال والدعم الكبير.. وان شاء الله نكسر الدنيا".

رحيل إبراهيم فايق عن جمهور التالتة

كان فايق قد أعلن عن رحيله من قنوات «أون تايم سبورتس»، بعد رحلة استمرّت 5 سنوات.

فايق في جمهور التالتة

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته على «فيسبوك»: «الرحلة هي الكنز.. والكنز عشرة وصحاب لقيتهم في جمهور التالتة.. مؤمن أن مفيش حاجة في الدنيا بتدوم بس اللي بيدوم المحبة والسيرة الحلوة».

وأضاف: «أنا اتشرفت اني دخلت المتحدة من 5 سنين.. اجتهدت قدر ما مكنني ربي والحمدلله أصبت وأخطأت وكان ربنا دايما معايا.. ولأن لكل مشوار محطة بيقف فيها، فمشواري مع جمهور التالتة بيقف النهاردة، والحقيقة وأنا بودع أون تايم سبورت هيفضل في رقبتي دين كبير ليها بسبب النجاح اللي وصلت له من خلالها».

فايق يوجه الشكر للمتحدة وجمهور أون تايم

وتابع فايق: «شكرا جزيلا لعمرو الفقي

الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، شكرا لأسامة الشيخ رئيس قطاع الرياضة بالمتحدة، شكرا لألبيرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون، شكرًا لحبايبي وزمايلي وإخواتي في الإعداد والإخراج والإنتاج والإضاءة والإكسسوار والتشغيل والتنفيذ.. هتوحشوني.. ويعلم ربنا مأثر فيا قد إيه أني مش هشوفكم زي ما كنت متعود».

إبراهيم فايق

وأتم: «وأخيرا شكرا كبيرة لك أنت عزيزي المشاهد والمتابع العظيم صاحب الفضل الأول والأخير بعد ربنا.. هتوحشني وإن أراد ربنا هنتقابل في محطة جديدة.. ونكمل المشوار سوا».