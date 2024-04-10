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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أبرزهم المسمار والحريف.. غياب 9 نجوم عن الأهلي والزمالك بمباراة القمة

صدى البلد

ألقت الأزمات بظلالها على فريقي الأهلي والزمالك، اللذان يستعدان للقاء القمة مساء الاثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولي، بعد تأكد غياب 9 نجوم عن قطبي الكرة المصرية، في مباراة القمة التي تجمع الفريقين، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من دوري NILE لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024، والتي يتطلع الفريقان من خلالها لكسب النقاط الثلاث، وتحسين وضعيتهما بجدول المسابقة.

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غيابات الأهلي أمام الزمالك في دوري nile

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر يفتقد لجهود 6 لاعبين في مباراة القمة أمام الزمالك، الذي يغيب عنه هو الآخر 3 نجوم في موقعة القمة المقبلة.

الشناوي
إمام عاشور 
حسين الشحات 

وتشمل غيابات المارد الأحمر كلا من: «حسين الشحات، ومحمد الشناوي، وأليو ديانج، ومحمد الضاوي كريستو، وياسر إبراهيم، وإمام عاشور»، بسبب إصابات مختلفة تمتد لفترات تتخطى مواجهة القمة.

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غيابات الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة

في المقابل، فإن غيابات نادي الزمالك أمام الأهلي تشمل كلا من: يوسف أوباما، ومحمد صبحي، حارس مرمى الأبيض، ومحمود علاء، وسيكون الثلاثي خارج الخدمة في مواجهة المارد الأحمر، بسبب الإصابة أيضا.

أوباما 
محمد صبحي 
محمود علاء 
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3 أزمات تواجه الأهلي قبل القمة

ظهرت 3 أزمات تواجه المارد الأحمر، قبل مواجهة فريق زد الصاعد حديثا لدوري nile؛ إذ يعاني الفريق من تراجع مستوى خط الدفاع في الفترة الماضية، ما أدى إلى استقبال مرمى مصطفى شوبير العديد من الأهداف، خاصة على المستوى المحلي، كان آخرها هدفي فريق إنبي.

والأزمة الثانية تتمثل في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، التي تكررت في مواجهة الفريق البترولي؛ بعد أن تباري لاعبي الأحمر في إهدار الفرص السهلة، التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة بعدد وافر من الأهداف.

لقطات من مباراة الأهلي وانبي

الأزمة الثالثة فجرها مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة إنبي؛ إذ أكد أن هناك مشكلة في الفريق سببها أن لاعب أو اثنين يفكرون في مصلحتهم الخاصة أكثر من مصلحة الفريق ككل.

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ترتيب الأهلي والزمالك في دوري nile

يحتل النادي الأهلي، حاليا، المركز العاشر في جدول ترتيب دوري nile، برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس عشر بـ15 نقطة، علما بأن القطبين سيخوضا مباراة لكل منهما في الدوري قبل القمة.

الزمالك
الأهلي

ويواجه «الأحمر»، فريق زد، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، فيما يلتقي «الأبيض» بنظيره الاتحاد السكندري، وكلا المواجهتين غد الخميس.

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