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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مين ميحبش فاطمة|سر اللحظات الأخيرة في حياة شيرين سيف النصر.. ووصيتها الأخيرة

صدى البلد

رحلت الفنانة شيرين سيف النصر، صاحبة رائعة من الذي لا يحب فاطمة، عن عالمنا، أمس السبت، وتمت صلاة الجنازة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة.

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الإعلان عن رحيل هانم السينما المصرية ووصيتها الاخيرة

أعلن شريف سيف النصر، شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاتها عبر حسابه الرسمي بـ فيسبوك، وكتب: توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين إلهام هانم سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة.

وأضاف شريف: "تقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإن لله وإن إليه راجعون".

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سبب وفاة شيرين سيف النصر

فارقت شيرين سيف النصر الحياة، عن عمر يناهز 56 عاما، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية - كما أوضحت بعض المصادر المقربة منها-.

تم استخراج تصريح الدفن، ظهر أمس السبت، من مكتب صحة الشيخ زايد، وتم تشييع الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، ودفنت بمقابر العائلة بمدافن الإمام الشافعي، بعيدًا عن أضواء الصحافة والإعلام.

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شائعة صور أثرت على شيرين سيف النصر

في شهر نوفمبر عام 2019، تم تداول صورة لم يصدقها الكثيرون، منسوبة للفنانة شيرين سيف النصر، مع تغير تام في شكل الملامح والجسم والشعر وكل ما تضمره الذاكرة من مشاهد لـ طلة شيرين سيف النصر على الشاشة.

الأخبار انتشرت عن الصورة بشكل لافت وثارت تساؤلات عدة حولها على مواقع السوشيال ميديا، بينما لم يرد مقربون من الفنانة أو ترد هي نفسها بالنفي أو التأكيد.

الصورة ظهرت خلالها سيدة بجسم ممتلئ ترتدي عباءة وبشعر بعيد تماما عن الشكل الذي عُرفت به الفنانة شيرين سيف النصر، وهو ما جعل الكثيرون يشككون في الأمر، وقيل إن الصورة لشيرين سيف النصر خلال توجهها للمحكمة للإدلاء بأقوالها في قضية سرقة مجوهراتها.

وقالت شيرين سيف النصر من خلال تصريحات خاصة أدلت بها لـ"صدى البلد" في ذلك الوقت: "مش صورتي ومش عارفه جابوا الصورة دي منين، وما الغرض من ادعائهم بأنها صورتي، على غير الحقيقة".

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رجال في حياة شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر، في 27 نوفمبر 1967، في الأردن لـ أب مصري، هو الصحفي إلهام سيف النصر، يعود أصله الى الصعيد، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

تخرجت شيرين سيف النصر، في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة آخرى للفن بعد الطلاق، وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا أن زواجها انتهى بالطلاق.

وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، وبعد طلاقها، استقبلت خبر وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.

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