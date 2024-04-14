الديربي الأشهر.. ماذا قال كولر وجوميز لـ لاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة؟

تنتظر الجماهير المصرية، وجبة كروية دسمة، باستاد القاهرة الدولى لمتابعة القمة 127 المرتقبة التي تجمع الأهلي والزمالك قطبى الكرة المصرية فى السابعة مساء غد، الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

ماذا قال السويسري والبرتغالي للاعبي القمة؟

طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اللاعبين بالفوز على الزمالك لاستمرار الحصول على نقاط المباريات المؤجلة من أجل الزحف نحو قمة الدورى ومن ثم الاحتفاظ باللقب.

الزمالك

الاهلي

على الجانب الآخر، حذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين من التهاون في استغلال الفرص أمام مرمى النادى الأهلى من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط للمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى.

الزمالك يسعى للثأر من هزيمة الرياض

يسعى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، لتحقيق الفوز على الأهلى لعدة أسباب، منها مواصلة الانتصارات مع الفريق الأبيض، إضافة إلى تعويض الخسارة التي لحقت بفريقه أمام الأهلى فى المواجهة الماضية، التى انتهت بفوز الأحمر بنهائى كأس مصر والتتويج باللقب المحلى.

جوميز

ويطمح جوميز لفوز الزمالك على الأهلى ليكون أول فوز على الفريق الأحمر، والفوز رقم 6 في مشواره مع الفريق حتى الآن، حيث تغلب الزمالك تحت قيادة جوميز على كل من الداخلية، والاتحاد السكندرى في بطولة الدورى، ومودرن فيوتشر وأبو سليم واحتساب نتيجة سوار لصالح الزمالك بالكونفدرالية أيضا لعدم حضور الفريق الغينى، بينما تعادل أمام الإسماعيلى وفيوتشر، وخسر من الجونة والأهلى.

الاهلي يستعين بنقاط المؤجلات لحسم الدوري

طالب الجهاز الفنى للأهلى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن الفوز يضمن استمرار وتيرة الانتصارات بالمؤجلات بعد الفوز على زد بهدف دون رد ضمن خطة الحفاظ علي لقب الدوري .

كولر

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق الفوز فيها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري هذا الموسم.

غيابات القطبين فى القمة 127

يغيب عن الأهلى أمام الزمالك كل من محمد الشناوى، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، وإمام عاشور، للإصابة، بينما مازال غموض موقف مروان عطية وبيرسي تاو عن المشاركة من عدمه.

عاشور

محمد صبحي

عبد الشافي

روقا

الشحات

على الجانب الآخر، يعانى الزمالك من أكثر من إصابة ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة الأهلى في القمة المرتقبة، منهم محمد صبحى، يوسف أوباما، إبراهيما نداى، محمد أشرف روقا، محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الشافى.

ترتيب الفريقين فى جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، في حين يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.