نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في واقعة تكشف جانبا مقلقا من مخاطر استقلالية الذكاء الاصطناعي، لجأ نموذج بحثي داخلي تابع لشركة OpenAI إلى اختراق محافظ عملات مشفرة بحثا عن أموال تساعده على استكمال مهمة برمجية، ليتمكن في النهاية من الوصول إلى إحدى المحافظ وسحب أموال مخصصة للاختبار، دون الحصول على إذن مسبق من الشركة أو صاحب المحفظة، وفقا لتقرير صادر عن الشركة.

أعلنت شركة آبل فتح باب الطلبات المسبقة على هاتفها الأول القابل للطي آيفون ديو (iPhone Duo)، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق Apple Store، على أن يبدأ تسليم الطلبات الأولى للمستخدمين في 23 أكتوبر الجاري، بعد نحو أسبوع من بدء الحجز.

قال باحثون في جامعة تورنتو الكندية إن وكالة إعلانات إسرائيلية وزعت ملايين الإعلانات عبر الإنترنت، يمكن استغلالها في نشر برمجيات تجسس متطورة تخترق أجهزة المستهدفين دون الحاجة إلى النقر على أي رابط أو التفاعل مع أي محتوى.

كشف تسريب جديد عن خطط محتملة لشركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق ستة هواتف ضمن سلسلة Galaxy Z خلال عام 2027، في خطوة قد تضاعف عدد أجهزتها القابلة للطي، مع ترقب طرح هاتف جديد بشاشة قابلة للتمدد تحت اسم Galaxy Z Slide.

نفاد هاتف آيفون ديو بعد دقائق من فتح الطلب المسبق.. وآبل تؤجل مواعيد التسليم

نفدت الكميات المتاحة من هاتف آيفون ديو بعد وقت قصير من فتح باب الطلب المسبق، في مؤشر على الإقبال الكبير على الجهاز، بعدما بدأت شركة آبل استقبال الطلبات في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أمس الجمعة.

تستعد شركة مايكروسوفت لإضافة ميزة جديدة إلى تطبيق Link to Windows على هواتف أندرويد، تتيح للمستخدمين التحكم في خيارات الطاقة بأجهزة الكمبيوتر عن بعد، بما يشمل إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل ووضع السكون، دون الحاجة إلى الاقتراب من الجهاز.

تسعى شركة OpenAI إلى توسيع قدرات ChatGPT لتتجاوز الإجابة عن الأسئلة وتقديم المعلومات، من خلال تطوير متصفح يتيح للمساعد الذكي الاطلاع على علامات التبويب المفتوحة ومساعدة المستخدمين على إنجاز المهام عبر الإنترنت، في خطوة تستهدف تبسيط تجربة التصفح وتقليل الوقت والجهد اللازمين للتنقل بين المواقع المختلفة.