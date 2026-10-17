قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونفدرالية الإفريقية.. كيتارا الأوغندي يباغت الأهلي بهدف مفاجئ
أبو العينين: مصر سند أشقائها.. ورسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة وحاسمة
تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام السعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا
كواليس أزمة ناصر منسي مع معتمد جمال
برواتب 40 ألف جنيه.. فتح باب التقديم والاختبارات لوظائف مشروع محطة الضبعة
بث مباشر.. شاهد مباراة كيتارا والأهلي في كأس الكونفدرالية
الفاتيكان: خروج البابا ليو الرابع عشر من المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية
حكم جمع صلاة العصر مع الظهر قبل وقتها بسبب الحاجة.. دار الإفتاء تجيب
أخبار التكنولوجيا | ذكاء اصطناعي من OpenAI يسرق أموالا لإنجاز مهمته.. برمجية تجسس خبيثة تتسلل إلى هاتفك وحاسوبك بدون نقرة
بسبب الأوضاع الراهنة.. «إير إنديا» تعلق رحلاتها إلى جدة والرياض والدمام حتى 24 أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر مش عقيمة.. وهناك من هو أفضل مني 100 مرة وقادر على تحمل المسئولية
النائب محمد أبو العينين: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة وحاسمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أبراج قد تتأثر بأجواء الخريف.. أنت منهم؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج
حظك اليوم وتوقعات الأبراج
حياة عبد العزيز

مع قدوم فصل الخريف وتراجع درجات الحرارة تدريجيًا، قد يشعر بعض الأشخاص بتغيرات في حالتهم المزاجية، مثل الميل إلى العزلة أو زيادة التفكير أو الشعور بالحنين إلى الماضي. 

وبينما تختلف استجابة كل شخص لتغير الفصول، تربط تفسيرات الأبراج الترفيهية بعض الصفات الفلكية بهذه الأجواء، وتعتبر أن هناك 5 أبراج قد تجد صعوبة أكبر في التكيف مع أجواء الخريف.

وفيما يلي نستعرض 5 أبراج  أكثر ميلًا للتأثر بأجواء الخريف، وفقًا للصفات الشائعة المرتبطة بها في عالم الأبراج.

1. برج السرطان.. حساس ويتأثر بتغير الأجواء

يميل مواليد برج السرطان، وفقًا للصفات المتداولة في الأبراج، إلى الارتباط العاطفي بالذكريات والأشخاص، وهو ما قد يجعل أجواء الخريف الهادئة فرصة لاستعادة مواقف قديمة والتفكير في تفاصيل الماضي. وقد يفضلون قضاء وقت أطول في المنزل والابتعاد قليلًا عن التجمعات، خاصة عندما يشعرون بالضغط أو الحنين.

 2. برج الحوت.. غارق في الخيال والتفكير

يُعرف برج الحوت في عالم الأبراج بحساسيته وخياله الواسع، وقد تدفعه الأجواء الخريفية إلى الانغماس في أفكاره ومشاعره. 

وربما يجد نفسه أكثر ميلًا للهدوء والاستماع إلى الموسيقى أو استرجاع ذكريات قديمة، لكنه يحتاج إلى الموازنة بين منح نفسه وقتًا للراحة والاستمرار في التواصل مع المقربين منه.

 3. برج العقرب.. يميل إلى العزلة وكتمان المشاعر

يرتبط برج العقرب في التفسيرات الفلكية بالعمق العاطفي والتحفظ، وقد يفضل مواليده التعامل مع مشاعرهم بعيدًا عن الآخرين. 

ومع الأجواء الهادئة التي تميز الخريف، قد تزداد رغبتهم في الانعزال والتفكير في الأمور التي تشغلهم، بدلًا من التعبير عنها مباشرة. 

وقد يساعدهم التحدث مع شخص يثقون به على تخفيف الضغوط وعدم الاستغراق في التفكير السلبي.

4. برج العذراء.. التفكير الزائد يفسد هدوءه

يميل مواليد برج العذراء، بحسب الصفات الشائعة المرتبطة به، إلى تحليل التفاصيل والبحث عن الحلول، وقد تتحول هذه السمة أحيانًا إلى تفكير زائد في المسئوليات والمواقف السابقة. 

ومع تغير الروتين اليومي في الخريف، قد يشعر بعضهم بالتوتر أو عدم الرضا عن إنجازاتهم، لذلك قد يكون تنظيم المهام وتخصيص وقت للراحة من الأمور التي تساعدهم على استعادة التوازن.

 5. برج الجدي.. ضغوط المسئوليات تؤثر في مزاجه

يُصوَّر برج الجدي عادةً باعتباره شخصًا عمليًا يضع أهدافه ومسئولياته في مقدمة اهتماماته. 

ومع دخول الخريف واقتراب نهاية العام، قد ينشغل مواليده بمراجعة ما حققوه والتفكير في خططهم المقبلة، وهو ما قد يزيد شعورهم بالضغط إذا بالغوا في تقييم أنفسهم. 

وقد يساعدهم التركيز على الإنجازات الصغيرة وتقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات واقعية على تخفيف هذا الشعور.

حظك اليوم توقعات الابراج الابراج اليوم برج الحوت برج العذراء برج السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

محمد شلبي: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أهمية تأهيل قيادات المستقبل

النائبة سجى عمرو هندي

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي بشأن إعداد القيادات تعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان

الرئيس السيسي

برلماني: رسائل الرئيس السيسي ترسم ملامح التعامل مع تحديات المرحلة

بالصور

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد