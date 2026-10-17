5 أبراج قد تتأثر بأجواء الخريف.. أنت منهم؟

مع قدوم فصل الخريف وتراجع درجات الحرارة تدريجيًا، قد يشعر بعض الأشخاص بتغيرات في حالتهم المزاجية، مثل الميل إلى العزلة أو زيادة التفكير أو الشعور بالحنين إلى الماضي.

وبينما تختلف استجابة كل شخص لتغير الفصول، تربط تفسيرات الأبراج الترفيهية بعض الصفات الفلكية بهذه الأجواء، وتعتبر أن هناك 5 أبراج قد تجد صعوبة أكبر في التكيف مع أجواء الخريف.

وفيما يلي نستعرض 5 أبراج أكثر ميلًا للتأثر بأجواء الخريف، وفقًا للصفات الشائعة المرتبطة بها في عالم الأبراج.

1. برج السرطان.. حساس ويتأثر بتغير الأجواء

يميل مواليد برج السرطان، وفقًا للصفات المتداولة في الأبراج، إلى الارتباط العاطفي بالذكريات والأشخاص، وهو ما قد يجعل أجواء الخريف الهادئة فرصة لاستعادة مواقف قديمة والتفكير في تفاصيل الماضي. وقد يفضلون قضاء وقت أطول في المنزل والابتعاد قليلًا عن التجمعات، خاصة عندما يشعرون بالضغط أو الحنين.

2. برج الحوت.. غارق في الخيال والتفكير

يُعرف برج الحوت في عالم الأبراج بحساسيته وخياله الواسع، وقد تدفعه الأجواء الخريفية إلى الانغماس في أفكاره ومشاعره.

وربما يجد نفسه أكثر ميلًا للهدوء والاستماع إلى الموسيقى أو استرجاع ذكريات قديمة، لكنه يحتاج إلى الموازنة بين منح نفسه وقتًا للراحة والاستمرار في التواصل مع المقربين منه.

3. برج العقرب.. يميل إلى العزلة وكتمان المشاعر

يرتبط برج العقرب في التفسيرات الفلكية بالعمق العاطفي والتحفظ، وقد يفضل مواليده التعامل مع مشاعرهم بعيدًا عن الآخرين.

ومع الأجواء الهادئة التي تميز الخريف، قد تزداد رغبتهم في الانعزال والتفكير في الأمور التي تشغلهم، بدلًا من التعبير عنها مباشرة.

وقد يساعدهم التحدث مع شخص يثقون به على تخفيف الضغوط وعدم الاستغراق في التفكير السلبي.

4. برج العذراء.. التفكير الزائد يفسد هدوءه

يميل مواليد برج العذراء، بحسب الصفات الشائعة المرتبطة به، إلى تحليل التفاصيل والبحث عن الحلول، وقد تتحول هذه السمة أحيانًا إلى تفكير زائد في المسئوليات والمواقف السابقة.

ومع تغير الروتين اليومي في الخريف، قد يشعر بعضهم بالتوتر أو عدم الرضا عن إنجازاتهم، لذلك قد يكون تنظيم المهام وتخصيص وقت للراحة من الأمور التي تساعدهم على استعادة التوازن.

5. برج الجدي.. ضغوط المسئوليات تؤثر في مزاجه

يُصوَّر برج الجدي عادةً باعتباره شخصًا عمليًا يضع أهدافه ومسئولياته في مقدمة اهتماماته.

ومع دخول الخريف واقتراب نهاية العام، قد ينشغل مواليده بمراجعة ما حققوه والتفكير في خططهم المقبلة، وهو ما قد يزيد شعورهم بالضغط إذا بالغوا في تقييم أنفسهم.

وقد يساعدهم التركيز على الإنجازات الصغيرة وتقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات واقعية على تخفيف هذا الشعور.