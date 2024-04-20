قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

عقب وداع ليفربول لبطولة الدوري الأوروبي، على يد فريق اتلانتا الايطالي، بدأ هجوم غريب على كابتن منتخب مصر محمد صلاح، على الرغم من إحراز صلاح هدف فوز الريدز في ايطاليا، إلا أنه لم يشفع له من الاتهام برغبته من الهرب إلى نادي اتحاد جده السعودي، لتتدخل إدارة ليفربول بقرار غريب.

مفاجأة لـ محمد صلاح من إدارة ليفربول

فاجأت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بقرار جديد، وذلك بعد وداع بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج» لنسخة الموسم الحالي 2023-2024 على يد نظيره فريق أتالانتا الإيطالي من الدور ربع النهائي بالخسارة 1-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

صلاح

وقررت إدارة ليفربول، الإبقاء على محمد صلاح لاعبًا في الفريق وعدم النظر في العروض المقدمة إليه، تحديدًا من أندية الدوري السعودي، خاصة أن الفريق أصبح مهددًا بفقدان جميع الألقاب هذا الموسم ما يجعله مطالبًا بالحفاظ على لاعبيه وقوامه الأساسي في الموسم المقبل، للمنافسة مجددا على كافة الألقاب محليا وقاريا.

أول قرار من ليفربول بعد وداع الدوري الأوروبي

تمسك ليفربول أيضا بلاعبه المصري في ظل ظهوره بمستويات قوية والاعتماد عليه بشكل كبير، ما يمنعهم من التفريط فيه، خاصة أنهم سيودعون وجها آخر بنهاية الموسم وهو المدرب الألماني يورجن كلوب، لذلك فإدارة الريدز لا تريد ضرب استقرار الفريق بالاستغناء على أبرز أسلحته، وفق صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية.

محمد صلاح

وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول سيعمل على تقوية صفوفه بعناصر جديدة وصفقات مميزة مع انطلاق الميركاتو الصيفي للموسم المقبل، لدعم صلاح وزملائه في الاستمرار بالمنافسة على البطولات، كما تدرس الإدارة حاليا كافة السير الذاتية لعدد من المدربين لاستقطاب أحدهم مع بداية الموسم الجديد خلفًا لكلوب.

الريدز يودع الدوري الأوروبي

يبدأ محمد صلاح ورفاقه، استعداداتهم لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي والمقرر لها غد الأحد، علما بأن «مو» كان صاحب هدف الريدز الوحيد في مرمى أتالانتا وجاء من ضربة جزاء.

ليفربول أمام اتلانتا

وودع فريق ليفربول الإنجليزي، الدوري الأوروبي، رغم تحقيقه الفوز على أتالانتا الإيطالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في إياب ربع النهائي على ملعب أتليتي آزوري.

كلوب يدافع عن صلاح

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الهجوم على محمد صلاح، نجم الفريق، عقب وداع الريدز مسابقة الدوري الأوروبي بالخسارة من أتالانتا الإيطالي 3-1.

يورجن كلوب

وأكد «كلوب» في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة ليفربول وأتالانتا، أنه ليس قلقًا بسبب مستوى صلاح، مشيرًا إلى أن هذا ما يفعله المهاجم وما يحدث مع كل المهاجمين، وعلى الجميع المرور وعدم الوقوف على هذا الأمر.

كلوب وصلاح

وأوضح المدير الفني للريدز، أن محمد صلاح سجل هدفًا من ركلة جزاء مقنعة، وأهدر فرصة لا تضيع حيث لم يحالفه الحظ، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم إهدار فرصة كهذه.

وأشاد كلوب بأداء محمد صلاح، مؤكدًا أنه أكثر اللاعبين خبرة بالفريق مؤكدًا أن هذا لا يعني أن صلاح لم يهدر فرصًا من قبل لكن إهدار الفرص هو جزء من لعبة كرة القدم.