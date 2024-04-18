لإعادة الانضباط للفريق.. هل طالب كولر بإعادة سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.. وبماذا رد؟

انتشرت خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب هزيمة النادي الأهلي من غريمه التقليدي الزمالك، الكثير من الأنباء حول استغناء النادي الأهلي عن خالد بيبو مدير الكرة بسبب سلبية تعامله مع اللاعبين، وعودة سيد عبدالحفيظ إلى منصبه بالنادي.

كولر يبحث عن الانضباط بالفريق

تزامنت أنباء رحيل بيبو، مع ما كشف عنه الإعلامي أمير هشام، من طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بعودة سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير الكرة بدلًا من خالد بيبو.

سيد عبدالحفيظ

وأوضح هشام، أن هذا الطلب لا يعني بالضرورة عودة سيد عبدالحفيظ لمنصبه بالنادي الأهلي، لأنه قرار إداري أولًا وأخيرًا، فضلًا عن موقف سيد عبدالحفيظ نفسه من العودة.

خالد بيبو

كما أشار الاعلامي، إلى استياء كولر من خالد بيبو، بعدما طلب السويسري من مدير الكرة توقيع عقوبة على اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مع مواجهته بأخطائه بعد رفضه نزول التدريبات، إلا أن مدير الكرة طبق اللائحة ولم يواجه اللاعب.

هل يوافق عيد الحفيظ على العودة للأهلي؟

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول للنادي الأهلي، على أنباء عودته للفريق الأحمر بعد خسارته أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

بيبو وعبد الحفيظ

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية، إنه دائما تحت أمر النادي الأهلي كأحد ابنائه، مشيرا إلى أنه لم يفاتحه أحد بشأن العودة من عدمه، موضحا أن كل من يتصدى للعمل العام يتعرض للمدح والذم، في المكسب والخسارة.

الأمور ليست سوداء في النادي

علق مدير الكرة السابق، على وضع النادي الأهلي حاليًا، بالتأكيد أنه لا يرى الأمور سوداء في الأهلي، خاصة أن الفريق فاز بالكأس والسوبر وبرونزية كأس العالم، كما أنه في حالة الفوز بالمباريات المؤجلة في الدوري سيتصدر الجدول.

عبد الحفيظ مع الجهاز الفني - ارشيفية

وأشار إلى أن الفريق وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والنتائج كانت مقبولة، لكن هناك بعض الأمور التي تشكل جرس إنذار للجهاز الفني بالنادي، يأتي أولها استقبال الفريق لأهداف في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات، لكنه أكد أنه لا يزال هناك وقت لمعالجة الأخطاء.

لاعبو الاهلي

كما نصح عبدالحفيظ، فريق الأهلي بضرورة غلق صفحة مباراة نادي الزمالك، والتركيز على مباراتي مازيمبي، لأنه في طريقة لحدث تاريخي وهو الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.