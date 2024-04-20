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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة

صدى البلد

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

وقدم حكم المباراة البوروندي ندابيها، مباراة جيدة، وعاونه الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، مساعد أول، والبنيني إريك إيمافو، مساعد ثانٍ، والحكم الرابع البنيني لويس ديجندو، والغاني دانييال لتقنية الفيديو.

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ملخص مباراة مازيمبي ضد الأهلي

خيم التعادل السلبي على مجريات أحداث مباراة الأهلي ومازيمبي، على الرغم من خطورة لاعبي المارد الأحمر في معظم دقائق اللقاء، ليتأجل الحسم لمباراة الإياب يوم الجمعة القادم، على ملعب القاهرة الدولي.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي ومازيمبي، المنتصر من مباراة الترجي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، في المشهد الختامي من المسابقة الأفريقية الأغلى.

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إصابة خطيرة لأكرم توفيق وكوكا

تعرض أحمد نبيل كوكا، لاعب فريق الأهلي، للإصابة خلال مواجهة مازيمبي في الكونغو، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كوكا
أكرم توفيق 

وتعرض أكرم توفيق، لاعب فريق الأهلي، للإصابة على مستوى الرأس، خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي، في مباراة الذهاب.

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موعد مباراة الأهلي المقبلة

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 23 أبريل المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الاهلي

وتعد مباراة سيراميكا بروفة أخيرة للأهلي قبل لقاء الإياب مع مازيمبي بالقاهرة، يوم الجمعة القادم.

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