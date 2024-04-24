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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

صدى البلد

 عانى نادي الزمالك، في الموسم الماضي من مشكلة إيقاف القيد، بسبب غرامة محمود شيكابالا لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، والتي بلغت 2 مليون دولار، وتم إنهاء المشكلة بسداد المبلغ ورفع الإيقاف في موسم الانتقالات الشتوية الاخيرة، ليجد النادي نفسه في أزمة أخرى مع فيفا.

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ايقاف القيد في نادي الزمالك

تلقى نادي الزمالك، صدمة بشأن غرامة الدولي المغربي خالد بوطيب، وقدرها 2 مليون و400 الف يورو، بعدما تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يفيد بإيقاف القيد حتى سداد قيمة الغرامة كاملة، والتي حكمت فيها الفيفا بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.

خالد بوطيب 

وأصبح لزاما على مسئولو نادي الزمالك حل الأمر مع اللاعب بدفع الغرامة، والوصول إلى اتفاق، والا سيعاقب الفيفا النادي الأبيض بالحرمان من القيد لفترة قادمة.

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حقيقة انتقال علاء وصبحي إلى بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة تعاقد مسئولي بيراميدز مع ثنائي نادي الزمالك محمود علاء ومحمد صبحي خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

محمود علاء 

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم: “محمود علاء لم يوقع لنادي بيراميدز حتى الآن، وغياب اللاعب عن مران فريقه بسبب الإصابة، ولكن هناك اهتمام من نادي بيراميدز لضم اللاعب”.

محمد صبحي 

وأضاف: “موقف انضمام محمد صبحي لنادي بيراميدز ما زال غامضًا حتى الآن، وهناك احتمالية لبقاء اللاعب مع فريقه خلال الفترة القادمة”.

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بيراميدز يرفض مهاجم الأهلي السابق والشناوي مستمر

أكد الاعلامي أحمد شوبير، أن كل ما يتردد بشأن انتقال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، غير صحيح، حيث من الصعب انضمام اللاعب إلى الزمالك وليست هناك نية لرحيله عن بيراميدز.

أحمد الشناوي 
وليد أزارو 

واختتم شوبير تصريحاته، مشددا على أن نادي بيراميدز لا يرغب في التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي وهداف الدوري السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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الزمالك يستعد لتعويض التعادل في الكونفيدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك سلبيًا من دون أهداف مع دريمز الغاني في مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية التي لعبت الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي.

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