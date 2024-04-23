عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خليهم يزوموا على الحكم.. لماذا حرض زيزو لاعبي الزمالك على رفض قرارات حكم لقاء دريمز الغاني؟

صدى البلد

أثار تعادل الزمالك سلبيا بالأمس أمام دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة، العديد من ردود أفعال الجماهير الزملكاوية، إلا أن انتشار مقطع فيديو تحريضي من نجم الفريق أحمد زيزو، وضع العديد من علامات الاستفهام حول سبب إقدام زيزو على مثل هذا السلوك.

txt

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

txt

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

فيديو مثير لنجم الزمالك

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو لأحمد سيد زيزو من مباراة الزمالك ودريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، وهو يتحدث مع أحد الاداريين بالفريق، وانتشر بسرعة كبيرة.

أحمد سيد زيزو 

وظهر في الفيديو، اللاعب أحمد السيد زيزو، وهو يخاطب أحد الاداريين، يحثه على مطالبة الجمهور واللاعبين بالضغط على الحكم خلال المباراة، قائلا: "خليهم يزوموا على الحكم مش تشجيع بس".

txt

عودة الشناوي وتألق شوبير.. من يحرس مرمى الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

txt

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة

غياب زيزو عن لقاء الفرص الضائعة

انتهى لقاء الزمالك ودريمز الغاني، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة شهدان العديد من الفرص المحققة الضائعة بأقدام لاعبو الأبيض.

زيزو

وغاب زيزو عن اللقاء أمس، بسبب إصابته في لقاء القمة، حيث كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها تأكّد غيابه عن الزمالك لمدة 3 أسابيع، ما بين تأهيل وتعافي من الإصابة حتى يصبح جاهزا للعودة، والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي عقب انتهاء فترة العطلة الدولية.

txt

لإعادة الانضباط للفريق.. هل طالب كولر بإعادة سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.. وبماذا رد؟

txt

كواليس محاكمة الشحات| 11 شاهدا يحسمون قضية لاعب الأهلي مع الشيبي..من هم؟

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في العودة

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الزمالك ودريمز في غانا يوم الأحد 28 أبريل، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد “بابا يارا” في كوماسي.

وتحدث البرتغالي جوميز مع لاعبي الزمالك بعد انتهاء المباراة، وأكد لهم ثقته بالجميع، وأنهم على موعد مع الصعود للنهائي، كما أنهم قادرون على تحقيق ذلك من "كوماسي".

جوميز

وشدد جوميز على اللاعبين، أن ما حدث في مباراة الأمس ما هو إلا عدم توفيق وسوء حظ كبير، وخير دليل على ذلك الكرة التي كادت أن تدخل المرمى في الدقائق الأخيرة لولا العارضة.

txt

كولر ناوي على التغيير.. عودة تاو وغياب 8 لاعبين عن الأهلي أمام مازيمبي

txt

الخطيب اجتمع مع اللاعبين..«كاف» يعاقب مازيمبي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي أبطال إفريقيا

الغندور: الناس زعلانة من زيزو

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، على الفيديو المنتشر للاعب أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأبيض خلال مواجهة الفريق بالأمس أمام دريمز الغاني.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علمنهاهم الشحاتة سبقونا على الأبواب زيزو بيزوم، يا تري مين الأستاذ ومين جمهوره، كان مبسوط انه بيتخانق مع الحكام و بيضغط على الحكام و زعلانين انه بعد ما رحل مافيش واحد بيعمل مثله".

كما نشر ”الغندور” صورة لـ وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق خلال تمزيقه قميص الأهلي، لادعاء تعدى لاعبي الترجي عليه خلال نهائي أفريقيا 2018، وكتب عليها: ”الناس زعلانة من زيزو”.

خليهم يزوموا على الحكم احمد زيزو رفض قرارات الحكم دريمز الغاني الزمالك الجماهير الزملكاوية نصف نهائي الكونفدرالية البرتغالي جوميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

التوقيت الصيفي على الأبواب .. لا تنس ضبط ساعتك

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

شاهد بنفسك الآن.. القمر يظهر مع نجم سبيكا لمعانه مثل الشمس بـ13.5 مرة

بعد سقوطه المفاجئ.. الجهاز الطبي للزمالك يطمئن الجمهور على لاعب كرة اليد

خليهم يزوموا على الحكم.. لماذا حرض زيزو لاعبي الزمالك على رفض قرارات حكم لقاء دريمز الغاني؟

التوقيت الصيفي على الأبواب .. لا تنس ضبط ساعتك

البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا

أوروبا تحترق مسجلة أعلى نسبة وفيات.. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف .. منال سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة

مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على «إنستجرام»

تلفاز Redmi Max على قد الإيد وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه

نظارة كبيرة.. جوري بكر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ