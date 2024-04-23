خليهم يزوموا على الحكم.. لماذا حرض زيزو لاعبي الزمالك على رفض قرارات حكم لقاء دريمز الغاني؟

أثار تعادل الزمالك سلبيا بالأمس أمام دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة، العديد من ردود أفعال الجماهير الزملكاوية، إلا أن انتشار مقطع فيديو تحريضي من نجم الفريق أحمد زيزو، وضع العديد من علامات الاستفهام حول سبب إقدام زيزو على مثل هذا السلوك.

فيديو مثير لنجم الزمالك

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو لأحمد سيد زيزو من مباراة الزمالك ودريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، وهو يتحدث مع أحد الاداريين بالفريق، وانتشر بسرعة كبيرة.

أحمد سيد زيزو

وظهر في الفيديو، اللاعب أحمد السيد زيزو، وهو يخاطب أحد الاداريين، يحثه على مطالبة الجمهور واللاعبين بالضغط على الحكم خلال المباراة، قائلا: "خليهم يزوموا على الحكم مش تشجيع بس".

غياب زيزو عن لقاء الفرص الضائعة

انتهى لقاء الزمالك ودريمز الغاني، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة شهدان العديد من الفرص المحققة الضائعة بأقدام لاعبو الأبيض.

زيزو

وغاب زيزو عن اللقاء أمس، بسبب إصابته في لقاء القمة، حيث كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها تأكّد غيابه عن الزمالك لمدة 3 أسابيع، ما بين تأهيل وتعافي من الإصابة حتى يصبح جاهزا للعودة، والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي عقب انتهاء فترة العطلة الدولية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في العودة

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الزمالك ودريمز في غانا يوم الأحد 28 أبريل، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد “بابا يارا” في كوماسي.

وتحدث البرتغالي جوميز مع لاعبي الزمالك بعد انتهاء المباراة، وأكد لهم ثقته بالجميع، وأنهم على موعد مع الصعود للنهائي، كما أنهم قادرون على تحقيق ذلك من "كوماسي".

جوميز

وشدد جوميز على اللاعبين، أن ما حدث في مباراة الأمس ما هو إلا عدم توفيق وسوء حظ كبير، وخير دليل على ذلك الكرة التي كادت أن تدخل المرمى في الدقائق الأخيرة لولا العارضة.

الغندور: الناس زعلانة من زيزو

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، على الفيديو المنتشر للاعب أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأبيض خلال مواجهة الفريق بالأمس أمام دريمز الغاني.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علمنهاهم الشحاتة سبقونا على الأبواب زيزو بيزوم، يا تري مين الأستاذ ومين جمهوره، كان مبسوط انه بيتخانق مع الحكام و بيضغط على الحكام و زعلانين انه بعد ما رحل مافيش واحد بيعمل مثله".

كما نشر ”الغندور” صورة لـ وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق خلال تمزيقه قميص الأهلي، لادعاء تعدى لاعبي الترجي عليه خلال نهائي أفريقيا 2018، وكتب عليها: ”الناس زعلانة من زيزو”.