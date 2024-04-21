عودة الشناوي وتألق شوبير.. من يحرس مرمى الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

يعيش مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من التألق رفقة فريقه، إلا أنه يواجه شبح عودة الشناوي من الإصابة، ودخوله المرحلة الأخيرة من التأهيل البدني، الذي يؤديه في سرية تامة، ما دفع شوبير إلى القلق بشأن موقفه مع حراسة عرين القلعة الحمراء.

سيف زاهر يطرح السؤال المحير

أثار الإعلامي سيف زاهر، حالة من القلق المقترن بسعادة البعض وتخوفات البعض الآخر من جماهير النادي الأهلي، بعد الاعلان عن عودة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني الأول، للمطالبة بمكانه في حراسة مرمى الأهلي.

الشناوي

شوبير

ويقدم حارس مرمى الأهلي الحالي مصطفى شوبير، مستويات رائعة، وأداء متطور اشاد به الجميع، أهله للاختيار ضمن منتخب مصر الاول، ودفع عدد من الأندية العربية والأوروبية إلى متابعته، في ظل المستوى اللافت في مباريات الاهلي، وآخرها مباراة مازيمبي الكونغولي، الذي حرمه "أوفا" من فوز مؤكد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

هل يعود شوبير بديلا لـ الشناوي؟

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تقديم الحارس الدولي محمد الشناوي لتقرير طبي، يؤكد شفائه الكامل من الإصابة التي لحقت به في الكتف مع منتخب مصر في أمم افريقيا بكوت ديفوار، مطالبا بالعودة لحراسة عرين النادي الأهلي في نهائي دوري الابطال، وحراسة مرمى المنتخب في مبارتي بوركينا فاسو وغينيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مصطفى شوبير

وجه الإعلامي سيف زاهر سؤالا للكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي والمنتخب الاسبق، عن الاحق بحراسة مرمى الأهلي في ظل عودة الشناوي من الاصابة، وتألق مصطفى شوبير.

طارق سليمان

وفاجأ سليمان الجميع بالتأكيد، أن الشناوي سيكون أساسيا رغم تألق مصطفى شوبير، مضيفا أن أوفا مكسبا كبيرا للأهلي والمنتخب، إلا أنه في حال استعادة الشناوي مستواه بدنيا وفنيا سيكون الحارس الأساسي.

محمد الشناوي

وبسؤاله عن عدد المباريات التي يحتاجها الشناوي للعودة لمستواه، أكد سليمان أن رصيد الشناوي وتاريخه يعجل بعودته، ولن يحتاج أكثر من 4 مباريات للعودة لمستواه.

موقف الزنفلي بعد عودة الشناوي وتألق شوبير

يعيش محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كابوسا داخل القلعة الحمراء، بسبب صعوبة مشاركته مع المارد الأحمر في أي مباراة رسمية، خلال الفترة الحالية، في ظل تألق مصطفى شوبير، في المباريات الماضية.

محمود الزنفلي

وانضم محمود الزنفلي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق الداخلية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يشارك «الزنفلي» في أي مباراة رسمية مع الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء، وظهر بديلا في المباريات المحلية فقط، بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية.

الزنفلي

ويواجه محمود الزنفلي شبح عودة محمد الشناوي، الذي يغيب منذ يناير الماضي، بسبب جراحة الكتف، إذ اقتربت عودة الأخير من الإصابة، ودخل المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص به، ما يهدد فرص «الزنفلي» في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات والرحيل عن الأهلي دون أي مشاركة مع الفريق الأول.

حراس الاهلي

وظهر محمود الزنفلي، رفقة فريق أهلي 2003، وقاده للفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح، في بطولة الجمهورية، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل بهدفين لكل منهما.