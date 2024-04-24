الجو هيقلب| الأرصاد تحذر من ضربات الشمس وهذا موعد استقرار الطقس

لا تزال درجات الحرارة وتوقعات الأرصاد تمثل الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين، في الوقت الذي تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا، ما دفع خبراء الصحة إلى رفع شعار "احترس من ضربات الشمس"، خاصة أنها تتسبب في فقدان السوائل، وقد يعرض ذلك بعض الأشخاص للإصابة بضربات الشمس خاصة العاملين تحت الشمس، وكبار السن والأطفال.

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

تشهد البلاد اليوم الأربعاء، ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة مشمس على كافة أنحاء البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على كافة الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

وأكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد اليوم وغدًا ذروة الموجة الحارة التي تسيطر على حالة الطقس حاليًا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 41 درجة مئوية اليوم.

موعد استقرار حالة الطقس

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد استقرار حالة الطقس وانتهاء موجة التقلبات الجوية التي نشهدها خلال الوقت الحالي.

وأضاف "القياتي"، أن حالة الطقس من المتوقع لها أن تستقر وتبدأ في الثبات بداية من شهر مايو المقبل، وتحديدًا في منتصف الشهر.

تحذيرات الأرصاد من التعرض للشمس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الشعور بحرارة الطقس المرتفعة.

ونصح الخبراء، بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة من الساعة 12 مساء وحتى 4 عصرا، حيث تشهد هذه الفترة أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله.

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا ملحوظا للرياح على كافة أنحاء البلاد مثيرة للرمال والأتربة، لذا يجب على كبار السن ومرضى الحساسية اتخاذ الحذر.

حركة الملاحة البحرية

كشفت الأرصاد الجوية عن هدوء في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بين 2 إلي 2,25 متر.

اعتدال حركة الملاحة

واعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 1,75 متر.

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة.. العظمى 41، الصغرى 29

العاصمة الإدارية.. العظمى 41، الصغرى 28

الإسكندرية.. العظمى 37 والصغرى 24

العلمين الجديدة.. العظمى 36 والصغرى 23

مطروح.. العظمى 23، الصغرى 18

شرم الشيخ.. العظمى 37، الصغرى 27

الغردقة.. العظمى 36، الصغرى 26

أسيوط.. العظمى 43، الصغرى 29

سوهاج.. العظمى 43، الصغرى 28

قنا.. العظمى 43، الصغرى 28

الأقصر.. العظمى 42 الصغرى 29

أسوان.. العظمى 42 الصغرى 30