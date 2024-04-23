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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ذروة الحر| تفاصيل أصعب 48 ساعة في الربيع.. والأرصاد تحذر من ضربات الشمس

صدى البلد

تشهد حالة الطقس تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الأيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد لأجواء شديدة الحرارة نتيجة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، يبدأ من اليوم الثلاثاء، وتكون ذروته الأربعاء والخميس.

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ذروة ارتفاعات درجات الحرارة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية، عن توقعات بأن تصل درجات الحرارة مع يومى الأربعاء والخميس، على القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة الصغرى 21 درجة.

بينما تصل العظمى على السواحل الشمالية 35 درجة والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 21 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 24 درجة.

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كتلة واحدة ترفع درجات الحرارة إلى 41

أكد الدكتور محمود شاهين مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن وصول درجات الحرارة لـ40 درجة مئوية خلال الفترة الحالية معروف في فصل الربيع، موضحا أن الربيع يسجل أعلى درجة حرارة طوال العام خصوصا في النصف الثاني من الربيع.

دكتور محمود شاهين

وأشار محمود شاهين، الى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء ما بين 40 و41 درجة، موضحا أن ما يحدث هي كتلة واحدة تتأثر بها معظم محافظات الجمهورية وتنخفض الخميس ومن يوم الجمعة سيحدث انخفاض يتراوح ما بين 6 إلى 7 درجات.

وأضاف: “ما يحدث الآن موجة شديدة الحرارة، ودرجات الحرارة على القاهرة اليوم تكون 38 درجة، وهي بداية لموجة شديدة الحرارة ومتوقع أن تصل غدا تصل لـ40 درجة”، لافتا إلى أن موجات الربيع تنتهي في 21 يونيو، كما أكد أن ما يقال بأنه مع ارتفاع الحرارة سيكون هناك رياح شديدة وأتربة كلام غير صحيح.

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نصائح مهمة للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد، عدد من النصائح المهمة للمواطنين، فى مقدمتها غلق النوافذ جيدا بسبب الأتربة، وتجنب الخروج خاصة كبار السن ومرضى الحساسية الصدريه والجيوب الأنفية، إضافة إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه والمرطبات.

وتعتبر نشاط الرياح والأتربة من أهم الظواهر الجوية التى تؤثر علينا فى فصل الربيع، وهى الظاهرة الجوية التى تحذر منها هيئة الأرصاد فى هذه الأيام، تزامنا مع فصل الربيع المعروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة، خاصة لكبار السن ومرضى الجيوب الأنفيه والحساسية الصدرية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

-القاهرة 38 26

-العاصمة الإدارية 39 25

-6 أكتوبر 39 - 24

-دمنهور 37 - 24

-كفر الشيخ 33 - 33

-المنصورة 38 - 25

-الزقازيق 39 - 26

-دمياط 32 - 22

-بورسعيد 27 - 22

-الإسماعيلية 38 - 23

-العريش 30 - 18

-رفح 29 - 17

-كاترين 29 - 18

-الطور 34 - 23

-طابا 34 - 25

-شرم الشيخ 37 - 25

-الإسكندرية 37 - 25

-مطروح 38 - 24

-الغردقة 36 - 26

-حلايب 32 - 25

-الفيوم 39 - 24  

-المنيا 40 - 23

-أسيوط 40 - 24

-سوهاج 39 - 25

-الأقصر 41 - 26

-أسوان 42 - 26

ذروة الموجة الحارة أصعب 48 ساعة في الربيع الارصاد تحذر من ضربات الشمس ضربات الشمس حالة الطقس تقلبات جوية

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