رغم موافقة نقابة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

نشر الرابر الأمريكي كاني ويست، طليق الممثلة كيم كاردشيان، تفاصيل إحياء حفل غنائي داخل مصر، عبر ستوري على إنستجرام، يوضح ملامح جولته الغنائية المقرر إجراؤها قريبا من أجل التسويق لألبومه الجديد، ونشر صورة الأهرامات، وأكد أنها من الأماكن المحببة له بمصر ويتمنى الغناء أمامها.

حقيقة إلغاء حفل الرابر كاني ويست في مصر

كشف المحامي عمرو عبد السلام، عن تفاصيل إلغاء حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر، الذي كان مقرر إقامته بسفح هرم سقارة خلال شهر أبريل الجاري.

وقال عمرو عبد السلام، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد نقيب الموسيقيين ووزارة الثقافة والآثار، ومخاطبة وزارة الداخلية لإلغاء الحفل، بسبب مخالفته للعادات والقيم والتقاليد المصرية وتم إلغاء الحفل.

كاني ويست وكيم كاردشيان

وأضاف المحامي، أن إقامة حفل كاني ويست بمصر، سيكون مصيره الإلغاء على غرار حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت.

إلغاء الحفل لأسباب شخصية

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن سبب إلغاء حفل الرابر الأمريكي كاني ويست، في مصر وتحديدًا بمنطقة هرم سقارة بالجيزة.

الرابر الأمريكي

وقال محمد عبد الله، إن حفل كاني ويست في مصر، ألغي لأسباب شخصية، ولم يتم تحديد موعدا آخر للحفل حتى الآن.

موافقة نقابة الموسيقيين على الحفل

كشف الدكتور محمد عبد الله، في وقت سابق، عن مصير حفل الرابر الأمريكي كاني ويست، الذي كان مقررًا إقامته في الجيزة، بعد جدل ومطالبات البعض بإلغائه.

كاني ويست

وأوضح عبدالله، أن الحفل كان مقررا إقامته في موعده السبت 20 إبريل، بعد موافقة نقابة الموسيقيين، خاصة أنه تم سداد رسوم الحفل للنقابة وإصدار التصاريح، والأوراق كانت سليمة ومستوفية.

إنذار لـ نقيب الموسيقيين بسبب حفل كاني ويست

كان المحامي عمرو عبد السلام، قد تقدم بإنذار رسمي للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بعدم إصدار تصاريح إقامة حفل الرابر الأمريكي كاني ويست بمنطقة هرم سقارة بالجيزة، يوم 20 أبريل 2024، إلا بعد إعلان الشركة المنظمة للحفل عن أسماء المطربين المشاركين وتقديم السيرة الذاتية لأعمالهم السابقة.

نقيب الموسيقيين

وأضاف عمرو عبد السلام، أنه يجب إلزام نقابة المهن الموسيقية بدراسة المحتوى الفني الذي سيقدم في الحفل، للوقوف على مدى اتفاقه مع الهوية المصرية والآداب والذوق العام وقيم المجتمع المصري.