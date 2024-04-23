عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم موافقة نقابة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

صدى البلد

نشر الرابر الأمريكي كاني ويست، طليق الممثلة كيم كاردشيان، تفاصيل إحياء حفل غنائي داخل مصر، عبر ستوري على إنستجرام، يوضح ملامح جولته الغنائية المقرر إجراؤها قريبا من أجل التسويق لألبومه الجديد، ونشر صورة الأهرامات، وأكد أنها من الأماكن المحببة له بمصر ويتمنى الغناء أمامها.

txt

خليهم يزوموا على الحكم.. لماذا حرض زيزو لاعبي الزمالك على رفض قرارات حكم لقاء دريمز الغاني؟

txt

عودة الشناوي وتألق شوبير.. من يحرس مرمى الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

حقيقة إلغاء حفل الرابر كاني ويست في مصر

كشف المحامي عمرو عبد السلام، عن تفاصيل إلغاء حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر، الذي كان مقرر إقامته بسفح هرم سقارة خلال شهر أبريل الجاري.

وقال عمرو عبد السلام، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد نقيب الموسيقيين ووزارة الثقافة والآثار، ومخاطبة وزارة الداخلية لإلغاء الحفل، بسبب مخالفته للعادات والقيم والتقاليد المصرية وتم إلغاء الحفل.

كاني ويست وكيم كاردشيان 

وأضاف المحامي، أن إقامة حفل كاني ويست بمصر، سيكون مصيره الإلغاء على غرار حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت.

txt

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

txt

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

إلغاء الحفل لأسباب شخصية

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن سبب إلغاء حفل الرابر الأمريكي كاني ويست، في مصر وتحديدًا بمنطقة هرم سقارة بالجيزة.

الرابر الأمريكي 

وقال محمد عبد الله، إن حفل كاني ويست في مصر، ألغي لأسباب شخصية، ولم يتم تحديد موعدا آخر للحفل حتى الآن.

txt

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

txt

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

موافقة نقابة الموسيقيين على الحفل

كشف الدكتور محمد عبد الله، في وقت سابق، عن مصير حفل الرابر الأمريكي كاني ويست، الذي كان مقررًا إقامته في الجيزة، بعد جدل ومطالبات البعض بإلغائه.

كاني ويست 

وأوضح عبدالله، أن الحفل كان مقررا إقامته في موعده السبت 20 إبريل، بعد موافقة نقابة الموسيقيين، خاصة أنه تم سداد رسوم الحفل للنقابة وإصدار التصاريح، والأوراق كانت سليمة ومستوفية.

txt

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة

txt

كواليس محاكمة الشحات| 11 شاهدا يحسمون قضية لاعب الأهلي مع الشيبي..من هم؟

إنذار لـ نقيب الموسيقيين بسبب حفل كاني ويست

كان المحامي عمرو عبد السلام، قد تقدم بإنذار رسمي للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بعدم إصدار تصاريح إقامة حفل الرابر الأمريكي كاني ويست بمنطقة هرم سقارة بالجيزة، يوم 20 أبريل 2024، إلا بعد إعلان الشركة المنظمة للحفل عن أسماء المطربين المشاركين وتقديم السيرة الذاتية لأعمالهم السابقة.

نقيب الموسيقيين 

وأضاف عمرو عبد السلام، أنه يجب إلزام نقابة المهن الموسيقية بدراسة المحتوى الفني الذي سيقدم في الحفل، للوقوف على مدى اتفاقه مع الهوية المصرية والآداب والذوق العام وقيم المجتمع المصري.

موافقة نقابة الموسيقيين نقابة الموسيقيين إلغاء حفل الرابر الأمريكي كاني ويست الرابر الأمريكي كاني ويست كيم كاردشيان كاني ويست في مصر مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

تعليق مثير لـ حتحوت على تحريض زيزو لجمهور الزمالك بلقاء دريمز

مش الخطيب.. الغندور: هؤلاء اللاعبون هم الأسطورة

وفاء عامر تكشف حقيقة غرور أحمد العوضي.. فيديو

ترشيحاتنا

معهد الفلك: بدر شوال الوردي يزين السماء غدًا.. وغرة "ذو القعدة" 9 مايو

الست من شوال.. احذر صيامها متتالية أو متفرقة في هذه الحالة

هل يجوز جمع العصر والمغرب.. تعرف على الضوابط والكيفية

اعرف أهمية وجبة الإفطار لمريض السكر.. لا تتجاهلها لهذه الأسباب

أخبار السيارات| أرخص عربية أوتوماتيك "زيرو" في مصر.. وفَّر ربع مليون جنيه واركب كيا جراند سيراتو 2023..هيونداي توسان بأرخص سعر

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم موافقة نقابة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

العصابة رجعت.. نيللي كريم تشوق الجمهور بظهورها مع أبطال ب100 وش

بسعر مفاجأة وبإمكانيات عصرية.. سامسونج تطرح هاتف جالاكسي C55

بالخلطة السرية .. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ