مفاجأة الفرعون.. لماذا تغير موقف صلاح من الرحيل إلى الدوري السعودي؟

كشفت شبكة سكاي سبورت التلفزيونية، عن موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد صلاح يعاني مع ليفربول

يمر كابتن منتخب مصر وجناح فريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح، بمعاناة كبيرة مع فريقه في الفترة الحالية.

صلاح يعاني

ولم يستطع اللاعب أن يسجل في العديد من المواجهات التي خاضها رفقة فريقه في الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وآخرها مواجهة الريدز أمام نظيره إيفرتون في الدوري، في مواجهة تلقى فيها ليفربول خسارة قاسية بثنائية نظيفة.

هل يغير صلاح موقفه من الرحيل؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن اللاعب المصري يقترب من الرحيل عن ليفربول في الفترة المقبلة، خاصةً بعد معاناة اللاعب من التسجيل في الفترة الأخيرة رفقة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

وأضافت أن اللاعب نفسه لم يعد يرغب في الرحيل عن ليفربول في الفترة الأخيرة، على الرغم من وجود العديد من العروض المقدمة من أندية الدوري السعودي إلى نجم الريدز.

سبب تغير موقف صلاح

وكشفت التقارير، أن رغبة صلاح في الانضمام إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات المقبلة باتت ضعيفة، إذ قرر اللاعب البقاء مع فريقه الإنجليزي.

تغير موقف صلاح

وأفادت شبكة سكاي سبورت، بأن موقف اللاعب من المرجح أن يتغير في الفترة المقبلة، خاصةً بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف ليفربول من رحيل صلاح

أشارت الشبكة التلفزيونية، إلى أن إدارة نادي ليفربول قد تتخذ قرارها بضرورة رحيل محمد صلاح في الفترة المقبلة في حالة استمرار المستوى المتدني للاعب بالشكل الذي هو عليه في الفترة الحالية.

وأكدت أن عروض الأندية السعودية ما زالت متوفرة إلى الآن، كما سيكون هناك العديد من المفاوضات الجديدة في الصيف المقبل.

مخاطرة الرحيل

على الرغم من أن الاستمرار مع ليفربول وتجديد التعاقد ليس بالأمر السهل، فكذلك الرحيل عن النادي لا يعد قرارًا بسيطًا بالنسبة للنجم المصري، الذي اعتاد العيش في إنجلترا رفقة أسرته.

كابتن منتخب مصر

وتعد فكرة قبول عرض الانتقال إلى الدوري السعودي، مخاطرة للنجم المصري، الذي لا يزال أمامه الكثير لتقديمه في أوروبا، بدلًا من الابتعاد عن المشهد كما فعل زميله السابق ساديو ماني، والذي انتقل إلى النصر السعودي من بايرن ميونخ.

ساديو ماني

وعلى الرغم من الأموال الكبيرة التي ستُمنح إلى صلاح، إلا أن شعاع تألقه الأوروبي سيخفت لا محالة حال الرحيل عن دوريات الأضواء والشهرة في أوروبا.