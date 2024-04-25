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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحت شعار لا بديل عن الفوز.. 6 أرقام تحكم موقعة الأهلي ومازيمبي

صدى البلد

يستضيف استاد القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي ومازيمبي الحاسمة في العاشرة مساء غدٍ الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المواجهة المصيرية، بحثًا عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية "2023-2024".

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لا بديل عن الفوز

يستعد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في معسكر مغلق بناء على قرار المدير الفني مارسيل كولر.

الأهلي ومازيمبي

وبرر كولر قرارة، بسبب صعوبة المنافس وقوة المباراة التي تقام أمام أحد أهم الفرق في القارة السمراء، فضلا عن زيادة التركيز للاعبي الفريق وإبعادهم عن أي مؤثرات خارجية، لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين مازيمبي والأهلي، التي أقيمت في لوبومباشي، بالتعادل السلبي بين الفريق، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبيا والفوز بركلات الترجيح، للتأهل لنهائي إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه.

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الأهلي يختتم تدريباته بمشاركة عاشور وعطية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي والمقرر إقامتها، غدٍ الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تدريبات الأهلي 

وشهد المران الختامي لمواجهة مازيمبي، فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، كنا تضمن تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

مروان عطية 
إمام عاشور 

وشارك في المران مروان عطية، إمام عاشور، بعد تأكد جاهزيتهما، حيث استعاد الأهلي مؤخرًا لاعبيه المصابين، وعلى رأسهم محمد الشناوي، إمام عاشور، أليو ديانج، ومروان عطية.

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6 أرقام تلخص مباراة الأهلي ومازيمبي

- الأهلي يبحث عن تأهله إلى نهائي الأبطال للمرة الخامسة على التوالي لأول مرة في تاريخ أفريقيا (2020، 2021، 2022، 2023)، وسبق وأن تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية 4 مرات متتالية خلال نسخ "2005 و2006 و2007 و2008".
- لم يخرج الأهلي من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، منذ آخر مرة في نسخة 2010 (أي منذ 14 عاما) عندما انتصر ذهابا على الترجي بنتيجة 2-1 ثم خسر إيابا في تونس بهدف دون رد، وودع الأحمر حينها منافسات البطولة، علما بأنه لم يصل لهذا الدور من الأساس في نسخ 2011 و2014 و2015 و2016 و2019.

مارسيل كولر 

- يستهدف مارسيل كولر الوصول إلى المباراة رقم 20 على التوالي دون هزيمة (13 فوز، 6 تعادلات) حال فوزه على مازيمبي لتحطيم إنجاز جوزيه (19 مباراة).
- يتطلع الأهلي لمعادلة رقم الترجي التاريخي فيما يخص سلسلة اللاهزيمة بدوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الفريق التونسي (20 مباراة بدون هزيمة) خلال نسخ 2018 و2019 و2020، وكسر حينها رقم الأهلي (19 مباراة).
- مصطفى شوبير يستهدف الوصول إلى نظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي بدوري أبطال أفريقيا.
- حال تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية وعبور مازيمبي سيكون النهائي السادس للفريق تحت رئاسة محمود الخطيب (2018 الوصيف، 2020 البطل، 2021 البطل، 2022 الوصيف، 2023 البطل).

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