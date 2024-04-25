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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

خلال ساعات| متي يتم تطبيق موعد التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي.. والسبب؟

صدى البلد

يستعد المصريون لـ تطبيق التوقيت الصيفى بعد ساعات، حيث من المقرر أن يتم تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفى بحسب قرار الحكومة، بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024، حيث تجري آلية التوقيت الصيفى على تقديم الساعة 60 دقيقة.

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موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

يبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي وتغيير الساعة بتقديمها 60 دقيقة، اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق يوم 26 من الشهر، على أن يستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي.

موعد العمل بالتوقيت الصيفي 

وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى فى شهر إبريل من العام الماضى بعد 7 سنوات من الإلغاء، ليتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023 فى محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

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سبب تطبيق التوقيت الصيفي 

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، فإنه يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي وتغيير الساعة في مصر، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وبذلك فإنه في يوم الخميس 25 أبريل يتم تغيير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 1:00 صباحًا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وعاد العمل بـ التوقيت الصيفي وتغيير الساعة، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي.

التوقيت الصيفي

وكان مجلس النواب، قد وافق نهائيًا على قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي، الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية صعبة.

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مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي بتوقيت القاهرة

- صلاة الفجر 4:28 صباحا.

- صلاة الشروق 6:06 صباحا.

- صلاة الظهر 12:51 مساء.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي

- صلاة العصر 4:28 مساء.

- صلاة المغرب 7:36 مساء.

- صلاة العشاء 9:02 مساء.

خلال ساعات تطبيق موعد التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي آلية التوقيت الصيفى موعد تطبيق التوقيت الصيفي القانون رقم 24 لسنة 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي

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