حركة بذيئة.. هل يوقع الزمالك عقوبة ضد مصطفى شلبي أم يفعلها كاف؟

أثار رد فعل لاعب الزمالك مصطفى شلبي أثناء احتفاله بالهدف الثالث لفريقه أمام نادي دريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، ردود أفعال ساخطة ضد اللاعب، بسبي الحركة المسيئة للاعب أمام الجماهير، والتي التقطتها الكاميرات.

حركة مشينة من لاعب الزمالك

فوجئ جمهور نادي الزمالك، بتصرف اللاعب مصطفى شلبي، في الدقيقة 59، عقب إحرازه هدف فريقه الثالث أمام فريق دريمز الغاني، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

حركة مصطفى شلبي المشينة

وأشار لاعب الزمالك بيديه أمام الجماهير بحركة مشينة، تتعارض مع الروح الرياضية لكرة القدم، ضاربا مثالا سيئا أمام الكاميرات التي رصدت تصرفه، قبل أن يمسك به المدرب أحمد مجدي.

مدرب الزمالك مع اللاعب

جاء احتفال مصطفى شلبي لاعب الزمالك، مثيرا للجدل، خاصة أنه أمام جماهيره، وظل التساؤل عن سبب الإشارة ولمن يوجهها؟

الغندور: لابد من عقابه فورا

علق الاعلامي خالد الغندور، على لقطة مصطفي شلبي الخاصة بخلع قميص الزمالك ورميه علي الأرض، والإشارة بيديه بشكل مسئ خلال مواجهة دريمز الغاني.

خالد الغندور

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "شلبي واحد من نجوم اللقاء، لكن لم افهم ما هو الهدف من خلع التيشرت و رميه علي الأرض، ولم افهم الحركة أمام الكاميرا، هل يشير لقلبه أم حركة أخرى؟".

وأضاف: "لابد من عقابه فورا من قبل مجلس الإدارة، حتى بعد الصعود وبعد تألقه".

نجم الزمالك: نسخة من كهربا

انتقد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، رد فعل اللاعب مصطفى شلبي أثناء إحتفاله بإحراز هدف، عبر منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

احمد دويدار

وكتب دويدار: "بغض النظر انك قلعت التيشرت ومفيش أي مبرر خالص تعمل كده وده غلط، لكن النهاردة هو ده اللي بتكلم عليه، إنك لازم طول الوقت تكون إيجابي على المرمى، وده حصل في ماتش النهاردة، لكن الأهم تستمر على نفس المستوى قدام كل الفرق".

وأضاف: "برافو يا شلبي، النهاردة جمهور الزمالك منتظر منك الكتير، مصطفي شلبي نسخة وشبيه لكهربا".

الزمالك يبحث عقاب مصطفى شلبي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الجهاز الفني فوجئ يرد فعل مصطفى شلبي، بالاحتفال بهذه الصورة، وخلع قميصه ثم الإشارة بالصمت ناحية المشجعين، مع إشارة مشينة بيده الأخرى.

شلبي يلقي قميص الزمالك أرضا

وأضاف المصدر، أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، سيعقد جلسة مع مصطفى شلبي خلال الساعات المقبلة، للحديث معه عن واقعة الاحتفال وإثارة الجدل بإشاراته، ومن ثم يمكن أن يتم توقيع عقوبة عليه، بسبب السلوك غير الرياضي.

جمهور الزمالك يكيل بمكيالين

علقت جماهير النادي الاهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الطريقة التي احتفل بها شلبي، وإشارته الخارجه لفريق دريمز.

وبدأت مواجهات بين جمهور الناديين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليق جمهور الابيض على اللقطة الجدلية لـ محمد عبد المنعم، بعد هدفه في مباراة الأهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

محمد عبد المنعم

وسادت حالة من الجدل، بسبب رفض جمهور الابيض الانتقاد الموجه إلى مصطفى شلبي، رغم انتقادهم اللاذع لمدافع الأهلي محمد عبد المنعم، الذي أكد أن لقطته عفوية بسبب الإصابة.