5 بروفات قبل لقاء الترجي.. هل تعزز عقوبة ثنائي الأهلي شائعات غرفة الملابس؟

لا تزال أحداث مباراة الاياب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا تلقي بظلالها داخل القلعة الحمراء، خاصة بعدما شهدته من إعتراض بعض اللاعبين على إدارة السويسري مارسيل كولر للمباراة.

السولية يعترض على استبداله

شهدت الدقيقة 63 من مباراة الأهلي ومازيمبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، اعتراض لاعب الوسط عمرو السولية، على مدربه مارسيل كولر بسبب استبداله، فيما اعترض حسين الشحات على عدم مشاركته.

انفعال عمرو السولية

وكشف مصدر بالنادي الأهلي، عن موقف إدارة الفريق تجاه عمرو السولية وحسين الشحات، بتوقيع عقوبة على الأول بسبب الاعتراض بعد استبداله.

حسين الشحات

وأكد المصدر، أنه لم تصدر أي عقوبات ضد حسين الشحات، الذي أبدى غضبه بسبب عدم مشاركته.

أزمات غرفة ملابس الأهلي

عززت الأزمة الاخيرة، من الانباء التي ترددت عن وجود أزمات داخل غرفة خلع الملابس، إلا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتمع باللاعبين والجهاز الفني عقب الخسارة من الزمالك، بهدفين دون مقابل، في الدوري المصري، للم الشمل وتهدئة الأجواء.

السولية يحطم زجاجات المياه

وبدأت الأزمة الاخيرة، بعد خروج عمرو السولية كبديل في المباراة، ليخرج دون أن يصافح زملائه على مقاعد البدلاء، ثم جلس منفعلًا ليحطم زجاجات المياه، بينما خلع حسين الشحات قميصه والقاه ارضا، بعد أن أجرى كولر جميع التبديلات، وسط محاولات من زملائه لتهدئته.

كولر يجهز الشحات للنهائي

أكد مصدر بالجهاز الفني للأهلي، ان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، قرر أن يمنح لاعبه حسين الشحات صانع ألعاب الفريق فرصة المشاركة فى مباريات الدوري المقبلة، بداية من مواجهة الإسماعيلى لتجهيزه لنهائى دوري أبطال أفريقيا.

الشحات

ومنح السويسري مارسيل كولر، لاعبيه راحة من التدريبات 48 ساعة عقب التأهل لنهائى دوري أبطال أفريقيا، على أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته غدٍ الاثنين باستاد مختار التتش، استعداداً لمواجهة الإسماعيلى بالدوري.

5 بروفات للأهلي قبل الترجي

يواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الأربعاء الأول من مايو، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي مباريات الجونة ثم الاتحاد السكندري، وبلدية المحلة والمقاولون العرب، وربما يتم تأجيل الاخيرة خاصة أن المقرر لها 15 مايو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى رادس في 18 مايو المقبل بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في 25 مايو المقبل بالقاهرة.