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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

صدى البلد

منذ انضمام عبد الله السعيد، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بيراميدز، لعب 8 لقاءات، إلا أنه لم يصنع أو يسجل أي هدف حتى الآن، ما أدى ألى إثارة الجدل حول أهمية الصفقة بالنسبة للفارس الأبيض، وجاءت مباراة سموحة لتظهر ردود أفعال نجوم الكرة بشكل كبير، ما بين منتقد ومؤيد لأداء السعيد.

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رايح يعتزل في الزمالك

علق لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، على أداء عبد الله السعيد منذ انتقاله للقلعة البيضاء.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عبد الله السعيد مع تقديري ومحبتي ليه كلاعب، بس رايح يعتزل في الزمالك".

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نجم الأهلي ينتقد أداء عبد الله السعيد

انتقد هشام حنفي نجم الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر عليه عبدالله السعيد، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الزمالك، عقب انضمامه للأبيض في الميركاتو الشتوي.

هشام حنفي 
عبد الله السعيد 

وكتب هشام حنفي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "عبد الله السعيد منذ انضمامه إلى الزمالك لم ينجح في صناعة أو تسجيل أي هدف".

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شوبير: 45 الف علامة استفهام

وجه الإعلامي الأحمر، أحمد شوبير، رسالة قوية للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الخسارة أمام سموحة بهدف دون رد، بسبب عبدالله السعيد.

شوبير 
السعيد

وقال شوبير: “عبد الله السعيد عليه 45 ألف علامة استفهام، لولا إن اسمه عبد الله السعيد لم يكن سيهتم أحد، هو لاعب كبير، لكن منذ انضمامه للزمالك لا يقدم المردود الفني من لاعب كبير، يُفترض أن يصنع الفارق".

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عاشور: غير شكل وأداء الزمالك

أكد حسام عاشور، لاعب الأهلي السابق، أنه لم يكن يتوقع أن ينضم عبد الله السعيد لنادي الزمالك، مُشيرًا إلى أنه ساهم في تغيير أداء وشكل الفريق الأبيض منذ انضمامه في يناير الماضي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "عبد الله السعيد من أكثر اللاعبين الذين يركضون في الملعب، رغم أن سنه أصبح 38 سنة، وصنع شكلًا لنادي الزمالك في وسط الملعب، أول مرة أرى الفريق الأبيض هادئ ويُمرر الكرة بشكل سهل ولا تُستخلص منهم بسهولة".

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جوميز يتغنى بـ عبدالله السعيد

رغم الانتقادات التي وجهت لـ عبد الله السعيد، إلا أن مدربه البرتغالي جوميز يتغنى به عقب كل مباراة في الدوري، قائلا: "اللاعب الكبير في العمر مثل الشمس والقمر، عبدالله السعيد لاعب محترف على أعلى مستوى والذكاء الذي يتمتع به يجعله مفيدًا لأي فريق يلعب له".

جوميز 

وأضاف: "سعيد بما يقدمه بشأن رؤيته للملعب والطريقة التي يرى بها المباراة، وهى فرصة هائلة لزملائه الذين يلعبون أمامه لاستلام الكرات الدقيقة".

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