جوزيه كان يحكم الأهلي وليس حسن حمدي.. تصريحات الحضري المثيرة للجدل تتصدر الترند

يُصر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، ومدرب حراس منتخب سوريا، على إثارة الجدل بصورة دائمة، بتصريحاته التي يطلقها ضد الجميع لجذب الانتباه إليه، واحتلال الترند، وهو ما فعله خلال استضافته بإذاعة مارينا الكويتية.

مبادئ الأهلي تغيرت

قال عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر سابقًا، إن المبادئ داخل النادي الأهلي تغيرت بعد انضمام إمام عاشور للفريق على الرغم من إساءته لأساطير القلعة الحمراء.

الحضري بزي خليجي

وأضاف الحضري: «القيم والمبادئ كانت زمان في النادي الأهلي، والمبادئ مينفعش تتجزأ وتتغير، مينفعش يكون ناس عملت نفس اللي عملته ويرجعوا الأهلي أو يستمروا، مينفعش يكون فيه لاعب أساء للأهلي ولجماهيره ولرئيس الأهلي السابق وينضم، ليس إمام عاشور وحده ومن قبل كهربا كذلك، الأهلي لما يكون محتاج للاعب بيحافظ عليه وبيخلي الأخطاء بتاعته إيجابية عادي جدًا، وهذا ما رأيناه في اللاعبين اللي ذكرتهم».

جوزيه كان يحكم الأهلي

تحدث عصام الحضري عن أزماته مع مسئولي القلعة الحمراء، مؤكدًا أن حسن حمدي من رؤساء الأندية الذين لا يحبهم، كان متواجدًا في الأهلي خلال فترات تجديده، وبالرغم من ذلك لم يكن يحصل على حقه، وكان على علم بعروض الاحتراف المقدمة للحارس.

حسن حمدي

وتابع الحضري: "حسن حمدي كان يسمع كلام مانويل جوزيه والأخير كان يحكم الأهلي في ذلك الوقت، وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ الأهلي أن يحكم مدرب رئيس النادي، المدير الفني يحكم فريق الكرة".

مانويل جوزيه

واستكمل: "خلال فترة جوزيه كان لا يستطيع أحد أن يسير حول الملعب، لم يستطع أحد أن يتكلم إلا مانويل جوزيه، كان يقول ليس هناك نجم إلا الفريق، ولكنه كان يريد أن يكون هو النجم".

الأولتراس غير تقاليد الأهلي

أكد الحضري أن علاقته بمحمود الخطيب ورحمة الله عليه العامري فاروق وخالد مرتجى وطارق قنديل والجميع جيدة، بجانب الجهاز الفني.

الخطيب والحضري

وقال: "حدثت الثورة على الأعراف والتقاليد في الأهلي منذ ظهور الأولتراس واللجان، الأولتراس كان من العوامل الأساسية التي يمكن من خلالها توجيه الرسائل، وبدأوا في ترديد نغمات غضب بشأن رحيلي، وأعترف أن هذا حقهم".