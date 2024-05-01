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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كلاسيكو الكرة المصرية| هيمنة أهلاوية ضد الدراويش وبيرسي تاو سفاح المواجهات

صدى البلد

يعود النادي الأهلي، لمباريات الدوري، عندما يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة الـ 20 من عمر بطولة الدوري المصري، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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المارد الإفريقي يواجه الإسماعيلي المتعثر

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

الاهلي

ويدخل الأهلي المباراة امام الإسماعيلي، بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وتعويض ظهور الفريق بمستوى ضعيف بالدوري خلال المباريات الأخيرة بالمسابقة المحلية.

ويأمل الأهلي أن يستغل أفراحه الأفريقية بعد تأهله إلى نهائي الأبطال في استعادة الانتصارات المحلية وتصحيح المسار في الدوري.

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هيمنة الأهلي وبيرسي تاو سفاح ضد الدراويش 

يمتلك الأهلي أفضلية كبيرة على الإسماعيلي في تاريخ مواجهتهما، خاصة في السنوات الأخيرة، التي شهدت هيمنة حمراء أمام الدراويش.

هيمنة الأهلي 

ويعود آخر فوز للإسماعيلي على الأهلي إلى نوفمبر 2010، حين انتصر (3-1) بالجولة الـ11 من الدوري المصري، ومنذ ذلك التاريخ التقى الفريقان في 22 مباراة، فاز الأهلي في 14 لقاء وتعادلا في 8 مرات، وسجل المارد الأحمر 29 هدفا مقابل 8 أهداف للدراويش.

بيرسي تاو 

وكان للجنوب أفريقي بيرسي تاو، بصمة واضحة ضد الإسماعيلي، في آخر 5 مواجهات أمام الدراويش بالدوري، أحرز خلالها 5 أهداف، من بينها ثنائية في مباراتين، حيث يعد الإسماعيلي الأكثر استقبالًا للأهداف من بيرسي تاو عن غيره من أندية الدوري الممتاز.

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موقف الفريقين في الدوري

خاض النادي الأهلي 11 مباراة في بطولة الدوري حتي الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر في مواجهتين، ويحتل المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة ومؤجل للمارد الأحمر 8 مباريات.

الاهلي والإسماعيلي 

وحقق الأهلي فوز واحد فقط في آخر 4 مباريات له ببطولة الدوري المصري، أمام زد، بينما خسر من الزمالك والبنك الأهلي وتعادل مع إنبي.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر في ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي.

الدراويش 

الإسماعيلي خاض حتى الآن في بطولة الدوري، 19 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 7 وخسر في 8 مواجهات.

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قائمة الاهلي امام الاسماعيلي  

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي 

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت طعلى رأسها استبعاد محمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد وكريم فؤاد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير -الزنفلي - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم  - على معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم -  بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

في خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست- وسام أبوعلى.

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التشكيل المتوقع للأهلي 

حراسة المرمى مصطفى شوبير.
وخط الدفاع رامي ربيعة ومحمود متولي وعمر كمال عبدالواحد ومحمد هاني.
خط الوسط كوكا وأكرم توفيق وعمرو السولية، وفي الهجوم بيرسي تاو وكهربا وأحمد عبد القادر.

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تأجيل 3 مباريات للأهلي 

ينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري، بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

الاهلي

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو الجاري، ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو، بينما المباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو.

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