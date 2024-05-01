سمعنا الخبر.. انتقادات حادة للثنائي ريم وبربري بعد ردهما على الطلاق بفيديو رقص

تصدر الثنائي ريم وبربري مواقع السوشيال ميديا ومحركات الإنترنت في مصر والوطن العربي، وذلك بسبب انتشار العديد من الشائعات عن انفصال ريم وبربري، حيث يشتهر التيك توكرز ريم وبربري على السوشيال ميديا بمحتواهما الترفيهي والكوميدي، بجانب إعجاب المتابعين بعلاقتهما وترويجهما للسعادة الزوجية والحياة المثالية.

حقيقة انفصال ريم وبربري

انتشرت خلال اليومين الماضيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تفيد بانفصال الزوجين ريم وبربري، وذلك بسب غيابهما عن المتابعين لمدة أكثر من شهر عبر «إنستجرام»، و 6 أشهر على «يوتيوب».

ظلت تلك الشائعات متداولة لمدة أيام، حتى خرج التيك توكرز ريم وبربري عن صمتهما، ونشرا فيديو توضيحيا يرد على حقيقة انفصالهما.

كيف رد ريم وبربري على شائعة انفصالهما؟

نشر الثنائي ريم وبربري، فيديو عبر حسابهما الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهما يرقصان في إحدى السهرات الليلة، وكتبا على الفيديو: (السوشيال ميديا: ريم وبربري انفصلوا، ريم وبربري: «مشهد الرقص»)، كما كتبا أيضًا: «سمعنا الخبر زينا زيكوا والله»، ساخرين من هذه الشائعة.

وبذلك، يعد الفيديو ردا نافيا لأنباء انفصال الثنائي ريم وبربري، إذ ظهر على ملامح الزوجين في مقطع الفيديو، السعادة والرومانسية.

انتقادات حادة للثنائي بعد الفيديو

لاقى مقطع الفيديو الذي نشره الثنائي ريم وبربري العديد من الانتقادات وعلامات الاستفهام، حيث اندفع المتابعون في كيل الاتهامات لهما، بالسعي لركوب الترند عبر كسب تعاطف المتابعين.

وكتب إحدى المتابعات: “ اخدتوا بالكوا في الثانية 9 ونص وهي بتشيل ايده من على كتفها، لأ ده احنا مصحصحين قوي”، فيما علق الفنان الشاب عمرو وهبة على الفيديو وكتب: “مش من قلبكو باين قوي”، فيما اتهم آخرون الثنائي بفبركة الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي، وهاجمهما آخرون بسبب ارتداء ريم الحجاب داخل ديسكو.

شائعات وتجاهل وركوب الترند

بدأ رواد التواصل الاجتماعي، في نشر شائعة حول انفصال الثنائي ريم وبربري، وذلك بسبب غيابهما لفترة طويلة عن صفحاتهم الشخصية وتوقفهم عن تقديم أي محتوى خلال تلك الفترة، وهذا غير معتاد على متابعيهم، خاصة أنهم كانوا يشاركون سفرياتهم ومقالبهم ومحتواهم بشكل يومي، مما كان يزيد من تفاعل المتابعين على صفحاتهم.

ريم وبربري

وانتظر متابعو ريم وبربري أي خبر أو فيديو لتكذيب أو إعلان الطلاق، لكن تجاهلهما كان سببًا في انتشار أكبر لشائعة الطلاق، لكن بعض المتابعين اتهموهما بعد تجاهلهما للتكذيب في رغبتهما في تصدر الترند، وزيادة نسبة المتابعة للحصول على مزيد من الأرباح من منصات الإنستجرام وفيس بوك.