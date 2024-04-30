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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لاعب يخفف صداع كولر.. الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الإسماعيلي وتجدد إصابة الشناوي

صدى البلد

يستعد المارد الأحمر، لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، عقب راحة سلبية حصل عليها لاعبي الفريق بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

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خبر سار بشأن نجم الفريق

تلقى النادي الاهلي، أخبارًا سارة بعودة نجمه وتعافيه من الإصابة، قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

ياسر إبراهيم 

وتعافى المدافع ياسر إبراهيم، بشكل كامل من إصابة العضلة الخلفية، التي تعرض لها قبل نحو شهرين، حيث انتظم في تدريبات الفريق، التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب التتش.

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ياسر إبراهيم يخفف صداع كولر

تأتي عودة ياسر ابراهيم، لتضع مزيد من الحلول على طاولة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل تذبذب مستوى الدفاع الأهلاوي، ونقص البدائل المتاحة للثنائي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة.

ويحتل النادي الاهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 11 مباراة.

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تجدد إصابة الحارس محمد الشناوي قبل لقاء الإسماعيلي 

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، لإصابة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي في الدوري.

محمد الشناوي 

وشهدت تدريبات النادي الأهلي، أمس الاثنين، تعرض محمد الشناوي لإصابة جديدة، خلال الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي.

تجدد إصابة الشناوي 

الشناوي لم يكمل التدريبات بسبب السمانة
بحسب التقارير، فإن الشناوي لم يكمل مران الفريق، بعد شكواه من ألم في عضلة السمانة، حيث خضع لأشعة سونار في النادي.

وأوضحت التقارير، أن الأشعة أثبتت أن الإصابة بسيطة، ولكن حارس مرمى الاهلي، شعر بالألم، ليقوم بإجراء أشعة على السمانة خارج النادي، وسيتم عرضها على طبيب الفريق خلال الساعات القادمة.

الشناوي 

وأكدت التقارير، أن أحمد جاب الله، طبيب المارد الأحمر، يرى بأن إصابة الشناوي بسيطة ولن تحتاج وقت طويل لعودته للتدريبات.

مفاجأة سارة خبر محزن الأهلي يستعيد نجمه مواجهة الإسماعيلي تجدد إصابة الشناوي المارد الأحمر الدوري المصري الممتاز دوري ابطال افريقيا

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