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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

صدى البلد

يحرص آلاف المواطنين من محبي الدواجن على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الفراخ انخفاضا جديدا بقيمة 4 جنيهات، إضافة إلى استقرار أسعار البيض بالأسواق المصرية من خلال بداية تعاملات.

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انخفاض جديد في أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، انخفاضا جديدا، قبل بداية التعاملات بالأسواق، لتتراجع أسعار الفراخ البيضاء بنحو 4 جنيهات، لتنخفض لأدنى مستوياتها، بعد أن ارتفعت لأعلي سعر في شهر رمضان نظرا لارتفاع الطلب عليها، وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

انخفاض أسعار الفراخ 

وجاءت خطوة التخفيض، في ظل الدعوات المنتشرة بمقاطعة الفراخ "بلاها فراخ"، أسوة بما فعله أهالي بورسعيد بمقاطع الأسماك، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل ماحوظ

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أسعار الفراخ اليوم

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، أن سعر الدواجن البيضاء انخفض بنحو 4 جنيهات عن أسعار أمس، بالمزرعة.

اسعار الفراخ

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء، في بورصة الدواجن، نحو 81 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق المصرية في مصر للمستهلك بين 90 و95 جنيها للكيلو الواحد.

فراخ ساسو 

تراوح سعر الدواجن البلدي اليوم بين 110 حتى 120 جنيها للكيلو الواحد، فيما سجل سعر الدواجن الساسو الحمراء 100 جنيها للكيلو الواحد.

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أسعار الأمهات وأجزاء الفراخ

- سعر الدواجن البيضاء الأمهات وصل الى 80 جنيها للكيلو الواحد.

- يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 195 و 210 جنيهات للكيلو الواحد في الأسواق.
- تراوح سعر كيلو الأوراك من 95 حتى 105 جنيها.

أجزاء الفراخ 

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم 130 جنيه

- سجلت اسعار الأجنحة 80 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الهياكل من 60 حتى  70 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة 105 جنيهات

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أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار في الأسواق، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض الى نحو 146 جنيها للكرتونة، بينما يصل في الأسواق المصرية للمستهلك الى نحو قيمة 160 جنيهًا.

البيض

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 146 جنيهًا للكرتونة الواحدة، بينما ستصل في الأسواق المصرية للمستهلك لنحو قيمة 165 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 150 جنيهًا للكرتونة، بينما ستصل في الأسواق المصرية للمستهلك الي نحو مبلغ 170 جنيهًا.

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