صلاح يحسم قراره بشأن الرحيل إلى الهلال السعودي.. وهذا النادي يترقب موقفه

حسم كابتن منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدًا إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأنباء المترددة عن تراجع اتحاد جدة عن ضم صلاح.

صلاح مستمر مع الريدز بسبب كلوب

دخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في أزمة مع يورجن كلوب، خلال مباراة الريدز أمام ويست هام ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج.

محمد صلاح

وقالت تقارير صحفية بريطانية، إن محمد صلاح قرر عدم الرحيل إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وسيظل مع ليفربول أو الرحيل إلى فريق أوروبي فى الصيف.

العملاق الايطالي يترقب موقف صلاح

أضافت التقارير، أن نادي انتر ميلان الإيطالي، يترقب وينتظر موقف محمد صلاح النهائي، ليدخل في منافسة مع أندية أوروبا من أجل ضم النجم المصري لصفوفه.

صلاح

وتستقبل أرضية استاد ملعب أنفيلد معقل الريدز، اللقاء القادم بين ليفربول ونظيره العنيد توتنهام هوتسبير، مساء يوم الأحد القادم 5 مايو 2024، ضمن مواجهات الاسبوع 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 75 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد توتنهام بالمركز الخامس برصيد 60 نقطة.

صدمة ليفربول برحيل ثلاثي

تعرض نادي ليفربول لصدمة كبرى، بعد قرار ثلاثي الفريق الرحيل عن الفريق، في حال رحيل الدولي المصري محمد صلاح.

جوميز

جوتا

ارنولد

وكشفت التقارير الصحفية، عن قرار كل من الإنجليزي اليكساندر ارنولد، والمدافع الانجليزي جو جوميز، والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، بالرحيل عن الفريق في حال رحيل الفرعون المصري محمد صلاح عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.