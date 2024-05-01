أساءوا للأهلي .. تصريح مثير من الحضري بشأن إمام عاشور وكهربا

يرى عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق ومدرب حراس منتخب سوريا الحالي، أن النادي الأهلي الذي لعب بين صفوفه كان لديه مبادئ سابقا.

وقال الحضري عبر شبكة مارينا الكويتية للإذاعة والتليفزيون: "الأهلي كان لديه مبادئ سابقا لكن المبادئ لا تتجزأ، ولا يجوز أن يفعل بعض اللاعبين نفس موقف الحضري ويعودوا للأهلي مجددا، ولا يجوز أن يتعاقد النادي مع لاعب أساء للأهلي ورئيسه وجماهيره، والأمر لا ينطبق فقط على إمام عاشور ، ولكن هناك أيضا كهربا وغيرهما ، الاهلي إذا أراد ضم لاعب أخطآ قد يحول هذا الخطأ لإيجابي".



قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لخوض مباراة الإسماعيلي غدا الأربعاء في الجولة 20 بالدوري الممتاز.



وشهدت القائمة غياب محمد الشناوي للإصابة في عضلة السمانة بجانب خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وديانج وحمزةعلاء وكريستو وأفشة ونيدفيد وكريم فؤاد وطاهر محمد وكريم الدبيس لأسباب فنية.

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - على معلول - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلي.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.